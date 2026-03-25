Бензин дешевшає, дизель дорожчає: як змінилися ціни на АЗС

Станом на 25 березня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 19 коп. до 71,85 грн/л, на дизельне пальне — зросла на 2 коп. до 84,65 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Як зміни на АЗС

Зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) — 75,42 грн/л (здешевшав на 33 коп.); бензин марки А-95 — 71,85 грн/л (здешевшав на 19 коп.); бензин марки А-92 — 66,59 грн/л (здешевшав на 3 коп.), дизпальне — 84,65 грн/л (здорожчало на 2 коп).

Середня ціна автогазу становить 45,77 грн/л, що на 4 коп. дорожче порівняно з попереднім днем.

