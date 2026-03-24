НБУ анулював ліцензії великої мережі обмінників

Національний банк України застосував найжорсткіший захід впливу до ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», яке оперувало на ринку під брендом мережі пунктів обміну валют «КИТ Group» (KIT GROUP). Регулятор повністю відкликав ліцензії компанії на кредитування та торгівлю готівковою валютою через офіційне визнання її ділової репутації небездоганною на тлі ведення нелегальної фінансової діяльності. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України 24 березня.

Втрата базових ліцензій

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 23 березня 2026 року ухвалив рішення про повне анулювання дозвільних документів ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39806926). Компанія остаточно втратила ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання коштів та банківських металів у кредит, а також ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковими валютними цінностями.

Тіньові схеми та зіпсована репутація

Фундамент для ліквідації легального статусу компанії було закладено ще восени минулого року. 24 листопада 2025 року Нацбанк офіційно визнав ділову репутацію самої фінансової компанії, її керівників та власника істотної участі небездоганною. Головною причиною стала системна безліцензійна діяльність: установа надавала послуги, що мають ознаки фінансових платіжних послуг, не маючи на це жодної ліцензії та обов'язкової реєстрації.

Цьому кроку передував поглиблений аналіз операцій компанії. Ще 9 жовтня 2025 року НБУ прямо заборонив ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» та пов’язаним із нею особам надавати фінансові платіжні послуги через їхні власні інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»). Проте виявлені порушення виявилися настільки критичними, що закономірно призвели до повної дискваліфікації компанії.

Ким насправді є «КИТ Group»

Згідно з даними відкритих реєстрів та профільного аналізу ринку, мережа «КИТ Group» роками позиціонувала себе як велика міжнародна «FinTech-компанія», що володіє понад 90 пунктами обміну валют у 29 найбільших містах України та навіть звітувала про відкриття відділень у Польщі. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» та відповідних торговельних марок є Антон Ткаченко.

Компанія агресивно просувала в інтернеті послуги з переказу коштів (зокрема валютних), створюючи ілюзію повноцінного фінансового сервісу. Насправді ж установа мала дозвіл виключно на обмін валют, але не мала ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку. Адреси, де клієнтам пропонували нелегальні перекази, практично стовідсотково збігалися з фізичними обмінниками компанії. Фактично під вивіскою «інноваційного» сервісу працювала тіньова система грошових переказів, що грубо порушувала регуляторні норми.