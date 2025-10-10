НБУ зупинив діяльність платіжного сервісу «КИТ Group» та його власника «Ліберті Фінанс»

Національний банк України заборонив фінансовій компанії «Ліберті Фінанс» надавати платіжні послуги через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»). Регулятор встановив, що компанія здійснювала грошові перекази без відповідної ліцензії, що є грубим порушенням законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ .

Як працювала схема

Під час дистанційного нагляду Національний банк виявив ознаки неліцензованої діяльності. Розслідування підтвердило, що ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», яке має ліцензію переважно на обмін валют, фактично надавало послуги з переказу коштів через онлайн-платформу «КИТ Group».

НБУ встановив прямий зв'язок між компаніями:

Сайти та ресурси «КИТ Group» активно рекламували послуги грошових переказів.

Адреси пунктів надання послуг «КИТ Group» майже повністю збігалися з адресами обмінників «Ліберті Фінанс».

Власником торговельних марок «КИТ Group» виявився кінцевий бенефіціар «Ліберті Фінанс» — Антон Ткаченко.

Таким чином, компанія використовувала окремий бренд для надання послуг, на які не мала дозволу від регулятора.

Рішення регулятора

На підставі зібраних доказів Правління НБУ ухвалило низку рішень:

Визнало діяльність сервісів «КИТ Group» наданням фінансових платіжних послуг.

Віднесло ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» до осіб, що здійснюють діяльність без ліцензії та реєстрації.

Заборонило компанії та пов'язаним з нею особам подальше надання цих послуг.

Рішення було ухвалено за рекомендацією профільного комітету НБУ від 6 жовтня.