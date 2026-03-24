Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
24 березня 2026, 10:15

FinAwards 2026: хто ще може встигнути на церемонію нагородження головної фінансової премії року

Вже цього тижня премія FinAwards 2026 визначить найкращих у фінансовій сфері України. Імена переможців стануть відомі на церемонії нагородження, яка пройде 27 березня у Києві. Всі, хто хоче відвідати івент наживо, ще мають нагоду долучитися, придбавши квитки на сайті премії.

Вже цього тижня премія FinAwards 2026 визначить найкращих у фінансовій сфері України.

Рекордний інтерес до голосування

Відомо, що вже багато років поспіль FinAwards — головна премія світу фінансів, в якій відзнаки отримують лідери ринку, профільні експерти, банки, фінкомпанії та представники їхніх команд. FinAwards — найочікуваніша подія, де учасники ринку підбивають підсумки попередніх досягнень та формують нові орієнтири.

У 2026 році премія має сім категорій номінацій:

  • Банки
  • Мікрофінансові компанії
  • Страхові компанії
  • Fintech компанії
  • Інвестиційні компанії
  • Платіжні компанії
  • Блоги і канали про фінанси

У кожній із категорій від двох до чотирнадцяти номінацій. Переможців обирають у кілька етапів — шляхом голосування користувачів та оцінювання експертного журі.

Цього року до голосування долучилася рекордна кількість користувачів — понад 73 000 (!). Організатори премії — сайти «Мінфін» та Finance.ua щиро вдячні кожному, хто долучився та зробив свій внесок у визначення переможців.

В журі цьогоріч понад 40 профільних експертів ринку. Серед них — представники банків, МФО, професійні інвестори, фінансові аналітики, представники команд «Мінфін» та Finance.ua. Наприклад, в журі директор з розвитку у державному секторі Mastercard Костянтин Кошеленко, голова правління АТ «Ідея Банк» Михайло Власенко, голова правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Ірина Старомінська, комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий та інші.

Як встигнути долучитися до FinAwards 2026?

Відвідати церемонію нагородження наживо можуть всі охочі. Для цього достатньо придбати квитки за посиланням.

Офлайн-участь у FinAwards 2026 — це нагода стати частинкою однієї з найважливіших подій фінансового світу, де зберуться топи ринку. В межах нетворкінгу ви зможете у неформальній обстановці особисто поспілкуватися з представниками банків та фінансових компаній, обговорити тренди, досягнення, плани на майбутнє чи навіть домовитися про співпрацю.

Проведення премії стало можливим завдяки потужній підтримці лідерів ринку. Цього року FinAwards 2026 об'єднала найкращих: нашого генерального партнера ПУМБ, технологічного партнера monobank, золотого партнера «Авентус Україна» та срібного партнера NovaPay. Також ми раді вітати серед партнерів компанії Monto і Moneyveo, чий внесок у розвиток індустрії є неоціненним. Додатково дякуємо Renome Smart, яка вже 35 років є архітектором цифрової трансформації банківського ринку.

Ми подбали не лише про ділову частину, а й про ваш комфорт і настрій. Протягом дня на локації вас пригощатиме неймовірною запашною кавою наш партнер Gemini, а особливого драйву та вечірньої атмосфери додасть легендарний партнер Jack Daniel’s.

Організатори FinAwards 2026 щиро дякують усім партнерам за підтримку та спільну розбудову фінансового ландшафту України. Встигніть забронювати останні квитки — зустрінемося вже цієї п’ятниці!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами