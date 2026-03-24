24 березня 2026, 8:23

В Україні перевірять рівень бідності: Держстат запускає опитування

Державна служба статистики в березні 2026 року розпочинає проведення обстеження доходів і умов життя (EU-SILC), яке триватиме до червня поточного року. Про це ідеться в повідомленні Держстату.

Державна служба статистики в березні 2026 року розпочинає проведення обстеження доходів і умов життя (EU-SILC), яке триватиме до червня поточного року.

Як оцінюватимуть рівень життя населення

Обстеження EU-SILC базується на методології, затвердженій Євростатом, і є унікальним джерелом інформації для оцінки рівня життя населення та аналізу ситуації з бідністю в Україні та регіонах.

«Мета обстеження EU-SILC — отримати об'єктивну інформацію про умови життя, матеріальне становище родин, а також рівень бідності різних соціально-демографічних груп населення», — сказано в повідомленні.

Що це дасть

Отримані дані допоможуть державі ухвалювати виважені й обґрунтовані рішення щодо, зокрема:

  • соціального захисту різних соціально-демографічних груп населення,
  • запобігання розвитку процесів бідності,
  • міжнародним партнерам — щодо підтримки українців у відновленні країни.

Як це відбуватиметься

До вибірки включено понад 18 тис. домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій).

Кожне домогосподарство, відібране для опитування, є унікальним, важливим для обстеження і не може бути замінене іншим.

До випадково відібраних домогосподарств завітає офіційний працівник органу державної статистики — фахівець з інтерв'ювання, який покаже службове посвідчення та документ, що підтверджує його особу.

«Для участі можна обрати один із трьох способів: особисте інтерв'ю під час візиту фахівця з інтерв'ювання, телефонне опитування або самостійне заповнення онлайн-анкети на порталі stat.gov.ua», — зазнчили в Держстаті.

Участь у опитуванні є добровільною, а конфіденційність відповідей — гарантованою. Отримані дані знеособлюються і не містять персональних ідентифікаторів.

Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують. Результати не використовуються для перевірок чи оподаткування.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

zevs1
zevs1
24 березня 2026, 8:51
Можно Так же проверить уровень счастья в госсекторе или в частном бизнесе у кого выше.
Новини по темі
Всі новини
