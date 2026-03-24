Державна служба статистики в березні 2026 року розпочинає проведення обстеження доходів і умов життя (EU-SILC), яке триватиме до червня поточного року. Про це ідеться в повідомленні Держстату.
В Україні перевірять рівень бідності: Держстат запускає опитування
Як оцінюватимуть рівень життя населення
Обстеження EU-SILC базується на методології, затвердженій Євростатом, і є унікальним джерелом інформації для оцінки рівня життя населення та аналізу ситуації з бідністю в Україні та регіонах.
«Мета обстеження EU-SILC — отримати об'єктивну інформацію про умови життя, матеріальне становище родин, а також рівень бідності різних соціально-демографічних груп населення», — сказано в повідомленні.
Що це дасть
Отримані дані допоможуть державі ухвалювати виважені й обґрунтовані рішення щодо, зокрема:
- соціального захисту різних соціально-демографічних груп населення,
- запобігання розвитку процесів бідності,
- міжнародним партнерам — щодо підтримки українців у відновленні країни.
Як це відбуватиметься
До вибірки включено понад 18 тис. домогосподарств у 22 регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій).
Кожне домогосподарство, відібране для опитування, є унікальним, важливим для обстеження і не може бути замінене іншим.
До випадково відібраних домогосподарств завітає офіційний працівник органу державної статистики — фахівець з інтерв'ювання, який покаже службове посвідчення та документ, що підтверджує його особу.
«Для участі можна обрати один із трьох способів: особисте інтерв'ю під час візиту фахівця з інтерв'ювання, телефонне опитування або самостійне заповнення онлайн-анкети на порталі stat.gov.ua», — зазнчили в Держстаті.
Участь у опитуванні є добровільною, а конфіденційність відповідей — гарантованою. Отримані дані знеособлюються і не містять персональних ідентифікаторів.
Жодних банківських реквізитів, паролів або сум на рахунках не запитують. Результати не використовуються для перевірок чи оподаткування.
