Правила кешбеку: як банки повертають гроші за щоденні покупки українців

З березня 2026 року програма «Національний кешбек» змінила умови — замість стандартних 10% за всі товари українського виробництва, тепер розмір кешбеку диференційований — 5% або 15%, залежно від категорії товарів. Однак, окрім «Національного кешбеку», більшість українських банків мають власні програми, які дозоляють клієнтам повертати частину витрачених коштів. Як заощаджувати на щоденних покупках, комбінуючи знижки торгівельних мереж і маркетплейсів із кешбеком, читайте у матеріалі «Мінфін».

Як працює кешбек

Кешбек — це банківська програма лояльності, за якою клієнту повертають частину коштів, витрачених на покупки з картки. Зазвичай йдеться про невеликий відсоток — в середньому від 1% до 5% від витрат. Якщо йдеться про партнерські програми між банком і конкретною торговою мережею, мережею АЗС, то кешбек може сягати і 25−30%. Однак такі підвищені нарахування зазвичай короткострокові.

«За останні роки кешбек на ринку пройшов трансформацію від моделі „фіксований відсоток на всі покупки“ до гнучкіших моделей — із вибором категорій на місяць, промо-періодами та партнерськими пропозиціями, — пояснюють у Банку Кредит Дніпро, — відсотки кешбеку за найпопулярнішими категоріями, зокрема, продукти харчування, аптеки, одяг, змінювалися, залежно від сезону та маркетингових кампаній. Банк Кредит Дніпро підходить до програми лояльності клієнтоорієнтовано. Сьогодні ми пропонуємо клієнтам 5 категорій кешбеку: 4 на вибір клієнта та 1 — за замовчуванням від банку — за оплату одягу та взуття кредитною карткою Kasta Visa Card від Банку Кредит Дніпро. Крім того, у Банку діє партнерський кешбек, який дозволяє отримувати додаткові винагороди за оплату покупок та послуг від визначених партнерів. Таким чином, максимально клієнт може заробити до 1 000 грн на місяць, поєднуючи стандартні категорії та партнерські пропозиції».

Власне, можливість вибирати декілька категорій, де за оплату покупок нараховують кешбек, тепер пропонують більшість банків. Скажімо, monobank щомісяця пропонує вибрати дві категорії від банку та безліч пропозицій від партнерів, за якими можна отримати до 20% кешбеку. У ПУМБ можна вибрати 5 категорій від банку і безліч — від партнерів. При цьому у ПУМБ попереджають, що пропозиції від партнера мають перевагу над категоріями від Банку при нарахуванні винагороди.

«Тобто при купівлі товарів або послуг, які належать одночасно до категорій кешбеку від банку та від партнера, нарахування винагороди здійснюватиметься, тільки згідно з умовами партнера, — попереджають у ПУМБ. — Нарахування кешбеку не передбачене для операцій післяплати, здійснених через будь-які поштові сервіси, а також при переказі коштів продавцю на рахунок».

У 2024 році Приват запустив програму лояльності «Привіт», яка дозволяє клієнтам банку самостійно вибирати та активувати пропозиції кешбеку та знижок від провідних брендів.

«Індивідуальні пропозиції знижок та кешбеків для кожного клієнта підбираються за допомогою штучного інтелекту на основі ретельного аналізу інтересів та історії покупок людини. Тому в кожного клієнта „Привіту“ є абсолютно унікальна підбірка вигідних пропозицій. Перелік доступних кешбеків і знижок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня, тому варто хоча б раз на тиждень переглядати та активувати свіжі пропозиції», — пояснюють у пресслужбі банку.

Зверніть увагу: часто банки пропонують вищий кешбек за розрахунки кредитними коштами, ніж власними. Скажімо, для популяризації кредитної картки Kasta Visa Card Банк Кредит Дніпро у категорії «Розваги і спорт» поверне 0,5% при оплаті власними коштами та 10% при оплаті кредитними. У деяких категоріях відсоток кешбеку може досягати і 20%.

«Наша мета — щоб кешбек був відчутною вигодою для клієнта, і водночас був збалансованим і стабільним елементом програми лояльності», — пояснюють у банку.

Скільки коштів можна повернути за покупки завдяки кешбеку

Здебільшого банки лімітують обсяг коштів, які можна закумулювати завдяки програмам кешбеку. Зазвичай це 500−10 000 грн на місяць. МТБ та Ідея Банк дозволять накопичити до 1 000 грн, але тут не можна вибирати категорії. У Юнекс Банк можна накопичити до 3 000 грн, але оскільки кешбек тут до 1,5% за всіма операціями, то накопичити таку суму буде непросто.

«Середній розмір кешбеку, який отримує один активний учасник програми Банку Кредит Дніпро, становить близько 250 грн на місяць. Загалом за програмою кешбеку у 2025 році ми виплатили майже 5,5 млн грн. Розмір індивідуальних виплат безпосередньо залежить від активності клієнта, зокрема, частоти розрахунків карткою, середнього чека та обраних категорій», — пояснюють у Банку Кредит Дніпро.

У банку уточнили, що на сьогодні програмою кешбеку користуються понад 20% активних клієнтів, і їх частка постійно зростає.

Аби отримувати максимальну вигоду, логічно мати декілька карток із кешбеком. Скажімо, тим, хто часто подорожує, оптимально розраховуватись за поїздки картками банку, де повертають найвищий відсоток у категорії «Транспорт», якщо людина (або хтось із її родичів хворіє), тоді актуальна категорія «Аптеки», автомобілістам — АЗС. Найпопулярніший набір: супермаркети, одяг та взуття, транспорт, АЗС, аптеки та комунальні послуги.

За даними Приватбанку, найпопулярнішими категоріями пропозицій, якими найчастіше користуються учасники програми, є побутова та енергоощадна техніка, одяг та взуття, кіно й розваги. Також активно користуються знижками та кешбеками в магазинах для здоров’я та краси, кафе і ресторанах, при оплаті комунальних послуг та заправляючи автівку.

Як вивести гроші і чи треба платити податок

Зазвичай вивести накопичений кешбек можна тоді, коли назбиралось щонайменше 100 грн. Хоча окремі банки дозволяють вивести будь-яку суму, навіть якщо це 10−15 грн. І тут варто добре прочитати умови програми лояльності. Адже може виявитись, що накопичені кошти можуть «згоріти», якщо їх не використати до певної дати, або не виконати інших умов. Наприклад, Райффайзен Банк попереджає, що накопичений кешбек можуть анулювати, якщо є прострочена заборгованість, або якщо немає операцій за рахунками Raif протягом 6 місяців.

Також нарахований кешбек скасують, якщо ви повернули придбаний товар.

Важливо: при виведенні кешбеку на картку доведеться сплатити податок — 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Тобто загалом 23%. Цей податок утримують автоматично. Тобто якщо ви накопичили 100 гривень, на картку отримаєте 77 грн.

Щодо державної програми «Національний кешбек», то держава компенсує 5% на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35%, і 15% в категоріях, де частка імпорту перевищує 35% вартості придбаних українських товарів, Такий кешбек не оподатковується.

Уникнути сплати податку часом можна, якщо у рамках партнерської програми банку і, скажімо, маркетплейсу накопичений кешбек можна не виводити на картку, а використати як частину оплати за наступні покупки.

Чому дедалі частіше замість знижок пропонують кешбек

Насправді, комбінуючи знижки в магазині, «Національний кешбек» та кешбек банку, можна заощадити чималу суму. Водночас експерти не очікують, що саме наявність вигідних програм повернення витрачених коштів може спонукати клієнта перейти від одного банку до іншого.

«Кешбек дійсно є важливим чинником при виборі картки для щоденних покупок — він підсилює лояльність клієнтів та стимулює безготівкові розрахунки. Водночас рішення „змінити основний банк“ зазвичай визначається не лише кешбеком. На вибір клієнта впливають також зручність мобільного застосунку, рівень сервісу, тарифна політика, кредитні можливості та загальний клієнтський досвід, — кажуть у Банку Кредит Дніпро. — За нашими спостереженнями, у випадку появи вигіднішої пропозиції на ринку клієнти частіше відкривають додаткову картку для окремих витрат, ніж повністю мігрують до іншого банку».

При цьому у банку зазначають, що ризик відтоку клієнтів у разі скасування програми кешбеку найвідчутніший серед активних користувачів, які регулярно отримують вигоду від програми.

«Саме тому ми розглядаємо кешбек, як елемент довгострокової цінності, що допомагає утримувати клієнтів і формувати їхню лояльність до банку», — зазначають у Банку Кредит Дніпро.

Експертка з маркетингу, засновниця Marketing Club Lviv Наталія Головачко погоджується, що кешбек для банків чи інших сервісів — це гра в довгу.

«Кешбек для банків і сервісів — не просто спосіб „дати вигоду“, а й інструмент довшої прив’язки клієнта до бренду. Знижка працює за принципом „тут і тепер“. Споживач оплатив менше й побіг далі, забувши, завдяки якому бренду вигода. Кешбек працює інакше, формуючи звичку повертатися, накопичувати бонуси, перевіряти застосунок, знову вибирати саме цей банк чи сервіс. Це як гра в довгу: на лояльність, регулярну взаємодію, відчуття причетності до бренду», — каже вона.

За словами Наталії Головачко, з погляду маржинальності, кешбек часто вигідніший його організатору. «Знижка — миттєва втрата частини прибутку. Кешбек зазвичай має умови: його треба використати в конкретний термін, у певних категоріях послуг. Частина таких бонусів не використовується, частина — повертається в систему наступною покупкою. Для бізнесу це значно керованіший інструмент. До того ж сильніший у комунікації. „Отримай до 30% кешбеку“ часто звучить емоційно вагоміше, ніж просто „знижка 10%“. Не просто як економія, радше, відчуття винагороди», — каже вона.

За її словами, це подібна ситуація із акціями в кав'ярнях. Якщо людині дали разову знижку в кав’ярні чи печиво бонусом, вона, ймовірно, не згадає назву закладу. Якщо ж кожна п’ята кава + тістечко у подарунок — то чому б протягом тижня не кавувати саме тут, отримавши солодку п’ятницю. У банках логіка та ж сама в розрізі щоденних фінансових звичок.