В Україні стартувала програма «Кешбек на пальне»: як отримати

В Україні стартувала програма часткового відшкодування вартості автомобільного палива для фізичних осіб, яка дозволить повертати до 1000 гривень на місяць за умови безготівкових розрахунків на АЗС. Раніше ініціативу представила прем'єр-міністр Україні Юлія Свириденко.

Диференційовані ставки та ліміти виплат

Механізм передбачає різні відсотки компенсації залежно від типу продукту: 15% повертатиметься за купівлю дизельного пального, 10% — за бензин, і лише 5% — за автогаз.

За розрахунками чиновників, такий розподіл дозволить водіям економити від 2 до 11 гривень на кожному літрі. Проте загальна сума відшкодування жорстко лімітована: один споживач зможе отримати не більше 1000 гривень кешбеку на місяць. Програма є тимчасовою і діятиме до 1 травня поточного року як складова вже існуючого проєкту «Національний кешбек».

Механізм нарахування та цільове використання

Для громадян, які вже є активними користувачами «Національного кешбеку», алгоритм не змінюється: компенсація нараховуватиметься автоматично під час здійснення безготівкової оплати на заправках, що приєдналися до програми. Новим учасникам доведеться пройти стандартну бюрократичну процедуру: відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів та обрати її в державному застосунку «Дія» для проведення розрахунків і отримання виплат.

Вільно розпоряджатися накопиченими коштами чи зняти їх готівкою неможливо. Використання кешбеку суворо регламентоване: гроші можна спрямувати виключно на оплату комунальних послуг, придбання ліків, купівлю продуктів вітчизняного виробництва та книжок, оплату поштових витрат або ж перерахувати на потреби Збройних Сил України.

Альтернатива зниженню податків та рекордний імпорт

Оскільки ініціатива фінансуватиметься за рахунок наявних бюджетних ресурсів, чиновники дали чітко зрозуміти: знижувати базове податкове навантаження на паливо — акцизний збір чи податок на додану вартість (ПДВ) — держава наразі не планує.

Уникнути цінових шоків на стелах наразі допомагають попередні закупівлі трейдерів. Минулого місяця обсяги імпорту бензину в Україну зросли на 18% і досягли 190 тисяч тонн, що у 2,4 раза перевищує показники лютого минулого року. Високі показники імпорту у другій половині січня та в лютому не лише ліквідували ознаки дефіциту, що почали з’являтися на початку року, а й дозволили компаніям сформувати певний запас пального ще до початку кризи на Близькому Сході.

Планові підвищення акцизів на тлі «кешбеку»

Щедрість уряду з виплатою 1000 гривень кешбеку відбувається на тлі планомірного збільшення податкового тиску на водіїв. З 1 січня 2026 року в Україні набув чинності черговий етап підвищення акцизів на пальне: ставка на бензин зросла з 271,7 до 300,8 євро за 1000 літрів, на дизель — з 215,7 до 253,8 євро, а на скраплений газ — з 173 до 198 євро. Цей графік здорожчання був закладений у законі № 11256−2, ухваленому ще влітку 2024 року під приводом імплементації європейських норм, і передбачає подальше щорічне підвищення ставок аж до 2028 року. Крім того, наприкінці лютого 2026 року світові ціни на нафту стрімко пішли вгору через загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, що створює додатковий інфляційний тиск на роздрібні ціни на українських АЗС.