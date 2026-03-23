23 березня 2026, 15:23

Алгоритм на посаді СЕО: Цукерберг планує передати частину управлінських обов'язків ШІ-помічнику

Очільник корпорації Meta Марк Цукерберг розробляє персонального ШІ-агента для виконання частини своїх управлінських обов'язків. Мета проєкту — отримувати корпоративну інформацію напряму, оминаючи ієрархічні рівні менеджменту, водночас компанія змушує всіх працівників інтегрувати нейромережі у свою щоденну роботу під загрозою погіршення оцінок ефективності. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Віртуальний агент для керівництва

Проєкт персонального агента Цукерберга, який наразі перебуває на стадії розробки, покликаний пришвидшити доступ генерального директора до даних. Алгоритм бере на себе пошук та агрегацію інформації, для отримання якої раніше доводилося залучати цілі ланцюжки реальних підлеглих.

Ця ініціатива є частиною ширшої корпоративної стратегії, спрямованої на прискорення темпів роботи 78-тисячного штату Meta. Компанія намагається усунути зайві рівні організаційної структури та змінити щоденні обов'язки персоналу, щоб конкурувати з невеликими стартапами, які від початку будуються на базі штучного інтелекту.

Під час січневої звітності Цукерберг, який стверджує, що останнім часом став приділяти більше часу написанню коду, прокоментував ці трансформації: «Ми інвестуємо в інструменти на базі ШІ, щоб окремі співробітники Meta могли виконувати більші обсяги роботи. Ми підвищуємо роль індивідуальних виконавців. Якщо нам це вдасться, ми зможемо робити набагато більше, і, гадаю, це буде значно цікавіше».

Примусова автоматизація та боти-замінники

Впровадження ШІ-інструментів серед рядових працівників Meta відбувається стрімко, багато в чому через те, що тепер використання нейромереж є офіційним критерієм під час оцінки ефективності персоналу.

Співробітники вже почали використовувати внутрішні ШІ-інструменти:

  • My Claw: персональний агент, який має доступ до робочих файлів та історії корпоративних чатів працівника. Він здатен самостійно спілкуватися з колегами або з їхніми віртуальними агентами від імені користувача.
  • Second Brain: гібрид чат-бота та агента, створений одним із працівників на базі мовної моделі Claude. Він індексує документи за проєктами та обробляє запити. Розробник позиціонує його як «ШІ-керівника апарату».

Інтеграція дійшла до того, що на внутрішньому корпоративному форумі з'явилася окрема група, де персональні агенти співробітників спілкуються виключно між собою. Для посилення цього напрямку на початку березня Meta придбала соцмережу для ШІ-агентів Moltbook, найнявши її засновників, а також поглинула сінгапурський стартап Manus, який розробляє алгоритми для автоматичного виконання завдань користувачів.

Чому це важливо

Стратегія Meta є показовим індикатором того, як великий технологічний бізнес намагається вирішити проблему власної бюрократії та роздутих штатів. Замість класичного управління корпорація запроваджує цифровий дарвінізм: працівників змушують самостійно створювати алгоритми, які потенційно можуть їх замінити, роблячи це обов'язковою умовою збереження робочого місця. Розробка ШІ-помічника для самого Цукерберга свідчить про спробу повністю ліквідувати прошарок середнього менеджменту, перетворивши корпорацію на структуру, де тисячі рядових виконавців контролюються безпосередньо топменеджментом за допомогою алгоритмів. Цей прецедент остаточно руйнує ілюзію про те, що штучний інтелект є лише допоміжним інструментом — у реаліях великого бізнесу він перетворюється на жорсткий механізм скорочення витрат на оплату праці та посилення контролю над персоналом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
