Мінфін почав різати ставки ОВДП: де шукати максимальну дохідність

Дедалі більше приватних інвесторів в якості інструмента збереження і примноження грошей обирають вкладення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), адже вони пропонують вищу дохідність, ніж ті ж таки депозити та дедалі простіший доступ до інвестування. Однак після зниження ключової ставки НБУ почала знижуватись і дохідність держоблігацій. Про те, як змінюватиметься дохідність ОВДП і як будувати таку стратегію, що дозволить зафіксувати найвигідніші ставки розповів «Мінфіну» Дмитро Карпіловський, Full-time інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб

Що відбувається зі ставками

За даними Міністерства фінансів, станом на кінець лютого 2026 року, обсяг інвестицій громадян у державні облігації перевищив 120 млрд грн. Лише за 2025 рік вкладення фізичних осіб зросли більш ніж на 50%. За підрахунками фінансового відомства, в обігу сьогодні перебувають державні облігації на понад 2,08 трлн гривень. Найбільша частка портфеля в комерційних банків — 47,86%, далі НБУ — 33,09%. Решту становлять юридичні та фізичні особи, страхові компанії, нерезиденти та тергромади.

Водночас саме 2025 рік став точкою, коли на ринку почали формуватися нові умови: зважаючи на сповільнення інфляції у січні 2026 НБУ розпочав цикл пом'якшення процентної політики облікової ставки. Сьогодні вона знижена до 15%.

Для інвесторів — це час, коли потрібно переглянути свою стратегію, адже зниження ставок вже відбивається у зменшенні дохідності нових випусків державних облігацій.

Ціна грошей і дохідність ОВДП. Як це працює

Облікова ставка, яку встановлює Національний банк України, фактично є ціною грошей в економіці. Вона визначає, під який відсоток банки можуть залучати ресурси і кредитувати бізнес. Саме тому більшість фінансових інструментів — депозити, кредити, іпотека і державні облігації — орієнтуються на цей показник.

Коли ставка висока, гроші в економіці дорогі. У такій ситуації держава змушена пропонувати інвесторам вищу дохідність, щоб залучити фінансування через облігації. Коли ж ставка знижується, потреба платити високий відсоток поступово зникає. Ринок ОВДП реагує на це досить передбачувано. Зазвичай дохідність формується приблизно за такою логікою:

короткострокові ОВДП — близько рівня облікової ставки або трохи вище;

середньострокові — ставка плюс невелика премія за ризик;

довгострокові — більша премія, оскільки інвестор бере на себе більше невизначеності.

Тому, коли ставка починає поступово знижуватися, нові випуски державних облігацій, відповідно, будуть менш прибутковими.

Купуючи нові ОВДП під час циклу пом’якшення монетарної політики, інвестору важливо уважно оцінювати термін облігацій і можливість зафіксувати поточну ставку. Інакше реальна дохідність портфеля може виявитися нижчою, ніж у тих, хто встиг закріпити більш високі ставки раніше. Відтак стратегія довгострокових паперів і фіксації дохідності стає одним із ключових інструментів для підвищення прибутковості портфеля.

Логіка максимальної дохідності

Якщо на ринку вже є облігації зі старою, вищою ставкою, вони стають більш привабливими порівняно з новими випусками. Попит на такі папери зростає і їхня ціна на вторинному ринку підвищується. Фактично ринок сам вирівнює дохідність: облігації з високим купоном починають продаватися дорожче і їхня реальна дохідність поступово знижується до рівня нових випусків.

Саме тому інвестори, які купують папери до початку циклу зниження ставок, за умов правильної стратегії, отримують додаткову вигоду.

Потрібно враховувати, що короткі ОВДП забезпечують більшу ліквідність і швидке повернення коштів, але їхня дохідність швидше реагує на зміни ринку. Довші, навпаки, дозволяють зафіксувати поточну дохідність на кілька років вперед. Тож, в періоди зниження ставок потрібно віддавати перевагу довгим облігаціям: це дозволить зберегти вищу дохідність на тривалий період, отримувати фіксований купон тоді, коли нові випуски вже пропонують нижчі ставки і у разі потреби продати облігацію на вторинному ринку дорожче.

Якщо порахувати математику ОВДП на ринку сьогодні, то можна помітити: дохідність довгострокових ОВДП завжди буде вищою за дохідність короткострокових.

Якщо відсоткова ставка знижується, і знижується номінальна дохідність нових випусків, тоді старі випуски відразу зростають у ціні, таким чином дохідність сама балансується. Важливо врахувати, що під час перегляду дохідності річних вона майже ніколи не є справжньою, її рахують методом, який завищує цей показник.

До прикладу, ОВДП серії UA4000238968, яке сьогодні можна придбати за 1039.01 грн. На сайті Приват-Банку вказана дохідність 16.65%, а погашення через 2 роки і 11 місяців. Проте якщо порахувати, реальна дохідність складатиме 15.73% річних

Загальний дохід з облігації складає 1524 грн (524грн купонів + 1000 номінальна вартість). Ми вкладаємо 1039.01. Отже загальна дохідність складатиме 46.72%, а річна відповідно — 15.73%.

Схожа історія відбувається практично з кожною ОВДП через інакший метод розрахунку.

Найбільш дохідними на сьогоднішній день є наступні серії:

ОВДП UA4000238992 (3р 1м)

ОВДП UA4000238968 (2р 11м)

ОВДП UA4000235782 (2р. 8м)

ОВДП UA4000236475 (2р. 6м)

Важливо рахувати реальну дохідність кожної облігації, адже хоч цифри і схожі, часом буває різниця у 1−2% дохідності на рік за рахунок різниці між ціною на облігацію та номінальною дохідністю.

Джерело: https://next.privat24.ua/bonds/list

Чому реальна дохідність важливіша за номінальну

Втім, оцінюючи прибутковість, важливо дивитися не лише на номінальну ставку, а й на інфляцію.

Наприклад, якщо дохідність облігацій становить 16%, а інфляція — 8%, реальна дохідність інвестора становить близько 8%.

Якщо ж у майбутньому ставки знизяться до 14%, але інфляція впаде до 6%, реальна дохідність фактично залишиться на тому самому рівні.

Саме тому зниження ставок не завжди означає погіршення результату для інвестора. Ті, хто встигає зафіксувати поточні ставки на довший період, можуть отримати більш стабільний і передбачуваний дохід навіть у середовищі дешевших грошей. Вирішальним фактором є не спроба «вгадати момент», а стратегічний підхід до формування портфеля і фіксації дохідності на тривалий горизонт.