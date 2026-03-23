Гривня vs валюта: як змінилася структура вкладів українців у банках

Станом на 1 березня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 651,0 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця. Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування.

У якій валюті зберігають вклади

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 березня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1083,0 млрд грн (+25,2 млрд грн за лютий 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 568,0 млрд грн (+12,9 млрд грн за лютий 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,2%. Сума їх вкладів склала 184,7 млрд грн.

Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На 1 березня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення: