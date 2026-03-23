Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
23 березня 2026, 11:21

Світові валюти втратили до 96% вартості за 26 років

За останні два десятиліття ключові світові резервні валюти зазнали катастрофічного знецінення, втративши від половини до майже повної своєї початкової вартості. Цей процес є закономірним наслідком хронічної інфляції та постійного розширення грошової маси центральними банками, що невпинно розмиває купівельну спроможність споживачів. Про це повідомляє аналітична платформа River.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Антирейтинг знецінення: від юаня до єни

Аналіз фіксує тотальний характер падіння вартості грошей з початку 2000 року. Згідно з історичною статистикою, яку агрегують база даних Федеральної резервної системи США (FRED) та Світовий банк, динаміка втрати купівельної спроможності виглядає так:

  • Китайський юань: обвалився на 96%.
  • Американський долар: втратив 79% своєї вартості.
  • Британський фунт: знецінився на 76%.
  • Євро: впало на 74%.
  • Японська єна: продемонструвала найменше, але все одно критичне падіння на 51%.

Механіка фінансової ерозії

З макроекономічної точки зору наведені цифри ілюструють фундаментальну вразливість фіатних (незабезпечених фізичними активами) грошей. Їхнє знецінення не є випадковістю чи наслідком раптової кризи — це поступовий і контрольований державами процес зниження купівельної спроможності. Він відбувається через накопичену інфляцію та регулярне збільшення грошової маси в обігу. У результаті за ту саму номінальну суму (наприклад, 100 доларів чи євро) з часом можна придбати пропорційно менший обсяг реальних товарів та послуг.

Як безконтрольна емісія розмиває вартість

Відсотки втрати вартості, які фіксує статистика River, фактично є дзеркальним відображенням темпів розширення грошової маси (агрегату М2/М3) у відповідних країнах. Наприклад, з 2000 року загальна кількість доларів США в економіці зросла майже в п'ять разів (з приблизно $4,6 трлн до понад $21 трлн), що математично призводить до майже 80-відсоткового розмиття вартості кожного окремого долара.

Водночас грошова маса в Китаї за цей період збільшилася більш ніж у 20 разів — це ідеально пояснює 96-відсотковий колапс купівельної спроможності юаня. Японська економіка, яка десятиліттями боролася зі стагнацією та боролася з дефляцією, збільшувала пропозицію грошей найповільніше — маса єни зросла лише вдвічі, що зумовило її найменше знецінення серед глобальних конкурентів. Це підтверджує базове економічне правило: чим активніше держава друкує гроші для покриття власних боргів чи стимулювання ринків, тим швидше тане їхня реальна вартість.

Чому це важливо

Ця суха статистика повністю руйнує міф про те, що зберігання капіталу в «твердих» світових валютах є надійною фінансовою стратегією. Насправді всі фіатні системи запрограмовані на поступове знецінення, оскільки центральним банкам і урядам вигідно розмивати власні борги через приховану інфляцію. Для пересічних громадян та бізнесу це означає жорстку реальність: зберігання заощаджень на звичайному банківському рахунку гарантує довгострокові збитки. Щоб капітал просто зберіг свою вартість, не кажучи вже про примноження, він має бути конвертований в активи (акції, нерухомість чи тверді сировинні товари), здатні обганяти темпи роботи державних друкарських верстатів.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
LSD75
23 березня 2026, 15:01
#
Судя по золоту если учитывать унцию по 260 долларов лет 26 назад и сейчас, то доллар упал раз в 16−17
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами