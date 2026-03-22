Середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку виріс на 31%: чому так різко зріс попит на ВКВ

На валютному ринку України зафіксовано значне зростання дефіциту іноземної валюти , що супроводжується рекордно високими рівнями попиту як на міжбанківському, так і на готівковому сегментах. Попри зусилля регулятора щодо стабілізації курсу, чистий попит на міжбанку збільшився на третину, досягнувши історично значущих позначок. Про це заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

Міжбанк

Середньодобовий попит на валюту на міжбанківському ринку зріс на 6% до $391 млн, тоді як пропозиція скоротилася на 10,5% до $220 млн. Як наслідок, середньодобовий дефіцит злетів на 31%, склавши $171 млн.

Аналітик виділяє кілька ключових причин такого стрибка:

Енергетичний фактор та війна в Ірані: безперервне зростання цін на пальне та газ через атаки на інфраструктуру змушує імпортерів закуповувати ресурси за поточними цінами, побоюючись подальшого подорожчання. Це стосується також вартості добрив для аграріїв.

Очікування перегляду цін: закордонні постачальники попереджають про зміну вартості контрагентів, що стимулює імпортерів діяти швидше.

Девальваційні очікування: зростання курсу попередніх днів та прискорення внутрішньої інфляції формують стабільний попит. Будь-який відкат курсу сприймається учасниками ринку як можливість для вигідної закупівлі.

Готівковий ринок

Ситуація в готівковому сегменті також погіршилася. Середньодобовий попит з боку населення підскочив на 45%, досягнувши $124 млн за перші чотири дні тижня, що може бути історичним максимумом. При цьому продаж валюти населенням зріс лише на 2%.

Дефіцит готівкового ринку збільшився на 28% до $58 млн на добу. Це найвищі рівні з кінця 2024 року. Основними драйверами стали побоювання щодо інфляції, девальвації та ситуація з інкасаторами в Угорщині. Водночас чистий попит на безготівкову валюту серед фізосіб залишився близьким до нуля.

Курсова динаміка та втручання НБУ

За результатами тижня офіційний курс долара відкотився на 0,7% до 43,82 грн, а готівковий — на 1,1% до 44,10 грн. Важливим фактором підтримки гривні стало зміцнення євро на світовому ринку до рівня 1,157 за долар. На внутрішньому ринку офіційний євро залишився майже без змін — 50,68 грн.

Стабілізація ситуації та звуження спреду між міжбанком і готівкою коштували Національному банку значних ресурсів. НБУ за тиждень влив у ринок $1,344 млрд, що є четвертим за розміром показником з початку великої війни.

Більше було лише на кінець 2024, коли перейшли на керовану гнучкість й ловили відкладений валютний попит, та на початку повномасштабного вторгнення у травні 2022 на фоні емісійного фінансування економіки.

Читайте також: Нацбанк витратив рекордні $1,34 млрд на підтримку гривні

Прогноз на березень

Загальний обсяг інтервенцій за місяць уже перевищив $3,1 млрд. Шевчишин припускає, що за підсумками березня сума може сягнути $4,5 млрд, перевищивши показники грудня 2025 року та наблизившись до історичного максимуму грудня 2024 року ($5,2 млрд).