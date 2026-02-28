НБУ витратив понад $800 млн за тиждень на підтримку гривні

Національний банк протягом тижня, з 23 по 27 лютого, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $809,54 млн. Це вже восьмий тиждень поспіль з початку року, коли регулятор не купує валюту. Про це свідчать дані НБУ .

Динаміка інтервенцій

Порівняно з попереднім тижнем, обсяг чистих продажів зріс на $148,34 млн. Це свідчить про посилення попиту на іноземну валюту на ринку, що змусило НБУ збільшити свою присутність для згладжування коливань курсу.

З початку року НБУ на міжбанку:

не купував валюту;

продав $6 528,59 млн.

Постійна відсутність Нацбанку серед покупців валюти протягом восьми тижнів підкреслює структурний дефіцит валюти на ринку, який наразі повністю покривається за рахунок міжнародних резервів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України за попередніми даними зросли до $57 660,3 млн, оновивши історичний максимум.

