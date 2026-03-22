22 березня 2026, 12:13

Війна в Ірані може принести росії $250 мільярдів

Бойові дії в регіоні Перської затоки та протистояння США з Іраном провокують стрімке зростання світових цін на енергоносії, що грає на руку країні-агресору. Нове економічне дослідження демонструє: якщо війна затягнеться до осені, нафтогазові доходи рф можуть перевищити навіть рекордні показники енергетичної кризи 2022 року, сягнувши $250 млрд. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel з посиланням на дані KSE Institute.

Фото: pixabay

Три сценарії розвитку подій

Аналітики KSE Institute розробили три варіанти впливу війни на російську економіку залежно від тривалості бойових дій.

Сценарій 1: Швидке завершення (до середини квітня)

Навіть за умови, що війна закінчиться найближчими тижнями, світові ціни на нафту вже закріпилися на позначці близько $100 за барель. Додатковий дохід рф становитиме $84 млрд від експорту сировини. Прямий прибуток у бюджет Кремля становитиме $45 млрд.

Це «найоптимістичніший» для світу сценарій, який все одно суттєво поповнює російську воєнну казну.

Сценарій 2: Затяжний конфлікт (до кінця травня)

Якщо бойові дії триватимуть два місяці, ціна на нафту може тимчасово злетіти до $140. За такого сценарію загальні доходи росії від енергоносіїв зростуть на 135%. Країна-агресор заробить на $161 млрд більше, ніж планувалося до війни, а державні доходи зростуть на $97 млрд.

Сценарій 3: Війна триває шість місяців (до кінця вересня)

Найгірший варіант передбачає піврічне протистояння, що призведе до тривалого блокування Ормузької протоки. У цьому разі барель нафти коштуватиме $150−200, а ціни на скраплений газ (СПГ) стануть захмарними.

Доходи рф від продажу нафти та газу сягнуть $386,6 млрд за рік. Це на $252,4 млрд більше від довоєнних прогнозів.

За такого розвитку подій податкові надходження Кремля від сировинного бізнесу зростуть майже вчетверо, забезпечивши Москві додаткові $151 млрд лише у вигляді податків.

Загроза для європейської безпеки

Співавтор дослідження Беньямін Гільгеншток, директор Центру геоекономіки KSE, наголошує на критичній важливості стабілізації регіону. З погляду безпекової політики Європи, відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку має стати пріоритетом номер один.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
