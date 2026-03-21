21 березня 2026, 15:07

США тимчасово розблокували іранську нафту в морі для стримування цін

Адміністрація США оголосила про короткострокове послаблення санкційного тиску на іранський енергетичний сектор. Мета рішення — стабілізувати світовий авторинок та збити ціни на енергоресурси. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент у X.

США тимчасово розблокували іранську нафту в морі для стримування цін

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Сьогодні Міністерство фінансів США видає вузькоспеціалізований короткостроковий дозвіл, яки дозволяє продаж іранської нафти, що наразі застрягла в морі», — зазанчив Бессент.

Деталі «нафтового вікна»

Згідно з оприлюдненою ліцензією Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), дозвіл є вузькоспеціалізованим і діятиме рівно один місяць:

  • Термін дії: з 20 березня по 19 квітня 2026 року.
  • Дозволено продаж, постачання та розвантаження лише тієї нафти, яка була завантажена на танкери до 20 березня.

За оцінками США, на світовий ринок може потрапити близько 140 мільйонів барелів нафти, що зараз перебуває в транзиті.

Міністр фінансів підкреслив, що це не означає зняття санкцій на нове виробництво чи закупівлі. США продовжують політику «максимального тиску» на Тегеран, але використовують вже видобуту нафту як інструмент ринкового регулювання.

«Ми використовуватимемо іранські барелі проти Тегерана, щоб утримувати ціни на низькому рівні», — зазначив Бессент, згадавши про триваючу операцію «Епічна лють».

Реакція Ірану

Офіційний Тегеран зустрів заяву США зі скепсисом. Речник Міністерства нафти Ірану Саман Годусі заперечив наявність значних запасів сировини на танкерах. Про це повідомляє NBC News.

В країні стверджують, що надлишків нафти «на воді» наразі не існує. У Тегерані заявили, що Вашингтон таким чином намагається психологічно керувати ринком та дає хибну надію покупцям, аби не допустити подальшого подорожчання пального.

Вплив на ринок

Експерти зазначають, що такий крок США спрямований на полегшення тимчасового дефіциту постачань. Якщо 140 млн барелів дійсно потраплять на ринок протягом місяця, це може суттєво загальмувати ріст цін на нафту еталонних марок, що вплине і на вартість пального на АЗС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
