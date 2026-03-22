Охоронна діяльність та єдиний податок у 2026 році: ДПС вимагає переходу на загальну систему

З 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності нові податкові правила, згідно з якими надання охоронних послуг більше не сумісне зі спрощеною системою оподаткування. Державна податкова служба (ДПС) звернулася до підприємців із закликом врегулювати свій статус, аби уникнути штрафних санкцій та примусового анулювання реєстрації.

Кому заборонено бути «єдинником»?

Відповідно до Закону № 4698-ІХ від 3 грудня 2025 року, юридичні особи, чиїм основним видом діяльності є охоронна діяльність, втратили право перебувати на спрощеній системі.

Ключові вимоги ДПС:

Для профільних компаній: Необхідно подати заяву про відмову від спрощеної системи та перейти на загальну систему оподаткування.

Для непрофільних компаній: Якщо охоронна діяльність зазначена у КВЕДах, але фактично не є основною, бізнес має терміново змінити реєстраційні дані, виключивши цей вид діяльності, щоб залишитися на єдиному податку.

Наслідки за порушення

Для тих, хто продовжує надавати охоронні послуги, залишаючись у III групі платників єдиного податку, передбачено жорсткі фінансові заходи:

Подвійний податок: весь дохід, отриманий від забороненої діяльності, оподатковуватиметься за подвоєною ставкою — 6% або 10% (залежно від того, чи є підприємець платником ПДВ).

Примусове виключення: якщо порушення виявить податкова перевірка, реєстрація платника єдиного податку буде анульована автоматично з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому було допущено порушення.

Як повернутися на спрощену систему?

Якщо ДПС анулює статус «єдинника» через порушення, шлях назад буде тривалим. Повторно подати заяву на спрощену систему оподаткування підприємство зможе лише після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Податківці просять не зволікати з поданням заяв. Своєчасний перехід на загальну систему дозволить уникнути боргів перед бюджетом та забезпечити безперервну роботу підприємства у правовому полі.