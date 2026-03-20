Елітна застава на Інститутській: ФГВФО продає кредит під 700-метрову квартиру в центрі Києва

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на повторні торги в системі Prozorro.Продажі активи ліквідованого АТ «БАНК СІЧ». Головним об'єктом аукціону, запланованого на 25 березня 2026 року, стало право вимоги за споживчим кредитом, у заставі за яким перебуває елітна нерухомість в урядовому кварталі столиці. Стартова ціна лота становить 43,8 млн грн. Про це йдеться на сайті Фонду.

Що саме виставлено на продаж

Ключова особливість цього аукціону полягає в тому, що предметом продажу є не сама нерухомість, а право вимоги за кредитним договором.

Це означає, що переможець торгів купує статус нового кредитора. Він отримає законне право вимагати від фізичної особи (боржника) повного погашення заборгованості за кредитом, який був оформлений у червні 2021 року строком на 10 років. У разі відмови боржника платити, новий власник боргу матиме право звернути стягнення на предмет застави (квартиру та паркомісця) у судовому або позасудовому порядку.

Елітне забезпечення: ЖК «Липська Вежа»

Забезпеченням за цим проблемним кредитом виступає високоліквідна нерухомість у центрі Києва, а саме:

Величезна квартира загальною площею 698,2 кв. м (з яких житлова площа становить 357,7 кв. м), розташована на вулиці Інститутській, 18а.

Три гаражі-машиномісця у підземному паркінгу площею 9,1 кв. м, 13,2 кв. м та 13,8 кв. м.

Майно знаходиться у престижному житловому комплексі преміумкласу «Липська Вежа». Завдяки розташуванню в урядовому кварталі (за кілька хвилин пішки від Хрещатика та Маріїнського парку), комплекс відрізняється підвищеним рівнем безпеки, закритою територією та власною розвиненою інфраструктурою, що включає зону відпочинку та дворівневий паркінг.

Умови аукціону та обмеження для учасників

Лот (GL3N028211) виставляється на торги вже не вперше. Аукціон проходитиме за голландською моделлю — це формат торгів, під час якого початкова ціна покроково знижується, аж поки хтось з учасників не виявить бажання придбати актив.