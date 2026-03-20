Станом на 20 березня в Україні зафіксовано чергове зростання середніх цін на всі види пального. Найбільший стрибок вартості продемонструвало дизельне пальне, додавши понад 2 гривні за літр. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
20 березня 2026, 15:33
Ціни на АЗС знову зросли: дизель подорожчав більш ніж на 2 гривні
Середні ціни на пальне по Україні
- Дизельне пальне залишається лідером зростання (+2,64%). Його середня ціна закріпилася на рівні 81,25 грн/л (+2,09 грн).
- Автогаз також демонструє відчутну динаміку, наблизившись до порогу в 45 грн за літр (+1,81%). Його ціна за добу зросла на 80 копійок до 44,94 грн/л.
- Бензин А-95 подорожчав на 97 копійок до 71,46 грн/л.
- Бензин А-95 (преміум) додав 61 копійку. Його середня ціна наразі становить 74,65 грн/л.
- Бензин А-92 подорожчав на 22 копійки до 66,49 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Згідно з оновленими даними моніторингу, ситуація на заправках виглядає наступним чином:
Джерело: Мінфін
