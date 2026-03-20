ПДВ для ФОПів і податки з OLX: які зміни зрештою підготував уряд

МВФ і податки. Оприлюднено новий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу. Він включає усі основні зобов’язання, які українська сторона взяла на себе перед МВФ у новому меморандумі, підписаному, у тому числі, прем'єр-міністром та президентом країни. Що він передбачає детально аналізується в блозі Pro Податки. «Мінфін» обрав головне.

Обмін податковою інформацією

Внести до Податкового кодексу технічні, але важливі зміни, без яких Україна не може приєднатись до міжнародної системи обміну інформацією про доходи, отримані із застосуванням цифрових платформ.

Приєднання нашої країни до цієї системи є частиною євроінтеграційного процесу, який передбачає імплементацію в національне законодавство європейських директив. В даному випадку — Директиви Ради (ЄС) про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування.

Після того як ці зміни наберуть чинності наша податкова служба надаватиме іншим країнам інформацію про доходи, які їхні резиденти отримали в Україні за допомогою цифрових платформ. І, відповідно, ми отримуватимемо інформацію про доходи наших резиденти у них.

Доходи від цифрових плаформ

Одночасно зі згаданими змінами проект переглядає і систему оподаткування таких доходів в Україні. Ця частина не регулюється спільним європейським законодавством. Тож кожна країна має право встановлювати свої правила.

Відповідно до чинного Податкового кодексу такі доходи підлягають оподаткуванню за загальними ставками ПДФО і військового збору — 18% та 5%.

З одного боку це поки не відчувається тими, хто такі доходи зараз отримує. Частково через недосконалість процесів контролю за цими доходами, частково через зосередження податкових органів на інших питаннях.

Але все ж таки, час від часу, такі перевірки проводять. І тоді з усіх цих доходів людині треба заплатити одразу 23%, незалежно від того, який у неї був прибуток.

При цьому якихось виключень для людей, які отримують незначні доходи від продажу через інтернет особистих вживаних речей на сьогодні не передбачено. Тож за законом вони оподатковуються 23-ма відсотками вже «з першої гривні».

Проектом пропонується:

знизити для таких доходів ставку ПДФО з 18% до 5%; йдеться про доходи і від продажу товарів, і від надання послуг, зокрема таксі;

звільнити від ПДФО та військового збору доходи від продажу товарів до 2000 євро на рік.

Право застосовувати знижену ставку ПДФО матимуть ті, хто не зареєстрований як ФОП, не є самозайнятою особою, а також:

має річні доходи не більше 834 розмірів заробітної плати; близько 7,2 млн грн в умовах 2026 року;

відкрив спеціальний рахунок, на який отримує такі доходи;

не має найманих осіб;

не продає підакцизні товари.

Оподаткування імпортних товарів в посилках

Запроваджуються спеціальні правила оподаткування товарів, які куплені за кордоном через маркетплейси:

зберігається звільнення від ПДВ для невеликих партій товарів некомерційного характеру вартістю до 45 євро

інші товари оподатковуватимуться на загальних підставах; при цьому надається можливість нараховувати ПДВ і сплачувати його до бюджету не покупцями товарів, а продавцями.

Податок на додану вартість

Для всіх платників податків, незалежно від того яку систему оподаткування вони обрали, підвищується поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ — 4 млн грн замість 1 мільйона.

Зайвий раз нагадаю, що в даному випадку йдеться не про отриманий річний дохід, а дещо про інше — про загальну суму операцій з постачання товарів та послуг за останні 12 календарних місяців, які оподатковуються ПДВ.

Спрощена система оподаткування

Платники єдиного податку, які у 2026 році перевищать згаданий вище 4-мільйонний поріг, зобов’язуються реєструватись платниками ПДВ на загальних підставах.

Як відбуватиметься реєстрація платником ПДВ вперше?

1 січня 2027 року податкова служба присвоїть платникам єдиного податку, доходи яких за попередніми даними перевищили 4 млн грн, код платника ПДВ.

Це дасть можливість їхнім контрагентам виписувати на них накладні з ПДВ для того, щоб нові платники вже з 1 січня могли формувати для себе податковий кредит.

Важливо: нараховувати і сплачувати ПДВ з 1 січня 2027 року обов’язку немає.

1 квітня 2027 року податкова служба, після отримання повної звітності платників єдиного податку за 2026 рік:

переглядає перелік платників єдиного податку, які були нею автоматично зареєстровані платниками ПДВ, і

скасовує реєстрацію для тих із них, хто новий поріг ПДВ у 2026 році не перевищив.

Платники, які залишились в переліку, зобов’язуються з 1 квітня 2027 року включати ПДВ до ціни своїх товарів і послуг — 5%, 14% або 20%.

При цьому на відміну від платників ПДВ на загальній системі, сплачувати його платникам єдиного податку, які і подавати відповідну звітність, потрібно буде не щомісячно, а щоквартально.

В результаті нова система ставок єдиного податку — якщо, звісно, запропоновані зміни ухвалить Верховна Рада — виглядатиме таким чином:

1 група — без змін

2 група — без змін

3 група, фізичні і юридичні особи:

для тих, хто не досяг нового порогу ПДВ — без змін, з правом платити єдиний податок за ставками як і раніше; тобто 3% (якщо спрощенець зареєструвався платником ПДВ добровільно) або 5% (без ПДВ)

для тих, хто перевищив новий поріг ПДВ, 4 млн грн — ставка єдиного податку автоматично знижується з 5% до 3%.

Новим платникам ПДВ надається право складати зведені податкові накладні. За перші 5 порушень термінів подання звітності, реєстрації накладних застосовується штраф 1 гривня. Така ж відповідальність — за неправильний розрахунок податкових зобов'язань та кредиту.

Військовий збір

Підвищена ставка 5% та обов’язок платити цей збір платниками єдиного податку діятиме протягом всього часу існування військового збору.

Відповідно до чинного Податкового кодексу, військовий збір запроваджений, цитата, «до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України».

Набрання чинності

Закон в цілому — з дня, наступного за днем його опублікування.

Обмін податковою інформацією — з 1 листопада 2026 року, але не раніше дня приєднання до відповідної міжнародної угоди.

Оподаткування доходів від цифрових платформ, іноземних товарів у посилках, збільшення порогу реєстрації платниками ПДВ з 1 до 4 млн грн та зміни в спрощеній системі оподаткування — з 1 січня 2027 року.

Зміни терміну дії підвищеної ставки військового збору 5% та сплати його платниками єдиного податку — з дня, наступного за днем опублікування закону.