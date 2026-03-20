В росії готують заборону на ChatGPT та Gemini

Мінцифри рф представило законопроєкт про регулювання штучного інтелекту, який вводить поняття «транскордонних технологій ШІ» та створює правову базу для обмеження роботи іноземних нейромереж. Головна претензія — передача даних користувачів на закордонні сервери. Закон планують ввести в дію з 1 вересня 2027 року. Про це повідомляє російське видання РИА.

Що відомо

Суть ініціативи зводиться до контролю над інформаційними потоками. Іноземні ШІ-сервіси, щоденна аудиторія яких у росії перевищує 500 тисяч осіб, зобов'яжуть зберігати дані росіян (запити, діалоги, метадані) на території рф протягом трьох років.

Втім, глобальні корпорації навряд чи стануть локалізувати свої дата-центри у рф заради відповідності цьому закону, вони автоматично потрапляють під ризик офіційної заборони.

Блокування того, що вже недоступне

У цьому законопроєкті є суттєвий парадокс, на який звертають увагу юристи та користувачі:

ChatGPT та Claude вже офіційно не працюють у рф з ініціативи самих розробників (блокування за IP, заборона на оплату російськими картками). Доступ до них, як і до мене Gemini, здійснюється переважно через VPN-сервіси або сторонніх агрегаторів (через API).

Кого зачепить закон: очевидно, що закон спрямований не стільки на самі корпорації, скільки на внутрішній ринок. Під удар можуть потрапити російські сервіси-агрегатори, Telegram-боти та корпоративні інтеграції, які перепродають доступ до західного ШІ «під капотом».

Ставка на Китай

Як альтернативу російському бізнесу та держсектору пропонують використовувати моделі з відкритим вихідним кодом (Open Source) — зокрема, китайські Qwen від Alibaba або DeepSeek.

Їхня архітектура дозволяє завантажити ваги моделі та розгорнути нейромережу локально, на власних захищених серверах всередині країни. У такому «закритому контурі» дані нікуди не витікають.