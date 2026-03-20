Кабінет Міністрів України погодив залучення гранту для підтримки державного бюджету. Йдеться про суму $1,258 млрд, яку нададуть Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку. Відповідне розпорядження № 244-р, датоване 18 березня, вже оприлюднене на Урядовому порталі.
Україна отримає $1,26 мільярда гранту від Світового банку: Кабмін схвалив залучення коштів
Деталі
Цей грант є частиною ширшої міжнародної допомоги, де Світовий банк виступає виконавчою установою Спеціального фонду зі зміцнення України. Цікаво, що фактичним джерелом цих коштів є Японія: сума $1,258 млрд еквівалентна 193,45 млрд японських єн.
Залучення коштів відбувається в межах домовленостей між урядами України та Японії, підписаних ще у квітні 2025 року.
Варто зазначити, що це саме грант, а не кредит, тому Україна не повинна повертати ці гроші або сплачувати за ними відсотки.
На що підуть кошти?
Усі кошти будуть зараховані до загального фонду державного бюджету. Це дозволить Уряду фінансувати критичні видатки: соціальні виплати, зарплати бюджетникам та відновлення інфраструктури.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Україна залучила $200 млн грантового фінансування у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine («Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»).
Кошти було надано Норвегією до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) та вже зараховано до загального фонду державного бюджету України.
Усі залучені кошти будуть спрямовані на відшкодування пенсійних видатків, що є одним із пріоритетів державного бюджету в умовах воєнного стану.
Пенсії ще на 100 грн піднімуть?))
Кабінет Міністрів України
Розпорядження від 18 березня 2026 р. № 244-рКиїв
Про залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України)
…Кошти гранту у розмірі 1,258 млрд. доларів США, що еквівалентно 193,45 млрд. японських єн, залучаються у результаті здійснення правочину з умовними зобов’язаннями з урахуванням умов, визначених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо надання коштів, учиненою у м. Києві 18 квітня 2025 р., та умов, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2025 р. № 619 «Деякі питання залучення коштів від Уряду Японії» (Офіційний вісник України, 2025р., № 51, ст. 3500), та зараховуються до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 42020400 «Гранти на бюджетну підтримку, що надійшли до державного бюджету»…
