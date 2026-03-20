Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
20 березня 2026, 10:03

Україна отримає $1,26 мільярда гранту від Світового банку: Кабмін схвалив залучення коштів

Кабінет Міністрів України погодив залучення гранту для підтримки державного бюджету. Йдеться про суму $1,258 млрд, яку нададуть Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку. Відповідне розпорядження № 244-р, датоване 18 березня, вже оприлюднене на Урядовому порталі.

Деталі

Цей грант є частиною ширшої міжнародної допомоги, де Світовий банк виступає виконавчою установою Спеціального фонду зі зміцнення України. Цікаво, що фактичним джерелом цих коштів є Японія: сума $1,258 млрд еквівалентна 193,45 млрд японських єн.

Залучення коштів відбувається в межах домовленостей між урядами України та Японії, підписаних ще у квітні 2025 року.

Варто зазначити, що це саме грант, а не кредит, тому Україна не повинна повертати ці гроші або сплачувати за ними відсотки.

На що підуть кошти?

Усі кошти будуть зараховані до загального фонду державного бюджету. Це дозволить Уряду фінансувати критичні видатки: соціальні виплати, зарплати бюджетникам та відновлення інфраструктури.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна залучила $200 млн грантового фінансування у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine («Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»).

Кошти було надано Норвегією до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) та вже зараховано до загального фонду державного бюджету України.

Усі залучені кошти будуть спрямовані на відшкодування пенсійних видатків, що є одним із пріоритетів державного бюджету в умовах воєнного стану.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Перший Потужний
20 березня 2026, 10:26
@Усі кошти будуть зараховані до загального фонду державного бюджету. Це дозволить Уряду фінансувати критичні видатки: соціальні виплати, зарплати бюджетникам та відновлення інфраструктури.

Пенсії ще на 100 грн піднімуть?)) Ну і звісно чекаємо на нові крадівництва доріг і потужні корупційні скандали, даєш ще більше потужності і могілізації! Слава корупції!
GrugoriyHoland
20 березня 2026, 11:44
В очередной раз убеждаешься. что уровень местных «экспертов» с каждым днем пробивает «днище»!!!
Ну вот написал ты МАЯЧНЮ и что? А ума не хватило открыть ссылку на сайт Каб Мина? Что ума не хватило???
Кабінет Міністрів України
Розпорядження від 18 березня 2026 р. № 244-рКиїв
Про залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України)
Ты хоть понимаешь как работает механизм использования этих денег которые получены по МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СОГЛАШЕНИЮ???
…Кошти гранту у розмірі 1,258 млрд. доларів США, що еквівалентно 193,45 млрд. японських єн, залучаються у результаті здійснення правочину з умовними зобов’язаннями з урахуванням умов, визначених Угодою (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо надання коштів, учиненою у м. Києві 18 квітня 2025 р., та умов, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2025 р. № 619 «Деякі питання залучення коштів від Уряду Японії» (Офіційний вісник України, 2025р., № 51, ст. 3500), та зараховуються до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 42020400 «Гранти на бюджетну підтримку, що надійшли до державного бюджету»…

Днище!!!
