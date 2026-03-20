Україна отримає $1,26 мільярда гранту від Світового банку: Кабмін схвалив залучення коштів

Кабінет Міністрів України погодив залучення гранту для підтримки державного бюджету. Йдеться про суму $1,258 млрд, яку нададуть Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку. Відповідне розпорядження № 244-р, датоване 18 березня, вже оприлюднене на Урядовому порталі.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Цей грант є частиною ширшої міжнародної допомоги, де Світовий банк виступає виконавчою установою Спеціального фонду зі зміцнення України. Цікаво, що фактичним джерелом цих коштів є Японія: сума $1,258 млрд еквівалентна 193,45 млрд японських єн.

Залучення коштів відбувається в межах домовленостей між урядами України та Японії, підписаних ще у квітні 2025 року.

Варто зазначити, що це саме грант, а не кредит, тому Україна не повинна повертати ці гроші або сплачувати за ними відсотки.

На що підуть кошти?

Усі кошти будуть зараховані до загального фонду державного бюджету. Це дозволить Уряду фінансувати критичні видатки: соціальні виплати, зарплати бюджетникам та відновлення інфраструктури.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна залучила $200 млн грантового фінансування у межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine («Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»).

Кошти було надано Норвегією до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) та вже зараховано до загального фонду державного бюджету України.

Усі залучені кошти будуть спрямовані на відшкодування пенсійних видатків, що є одним із пріоритетів державного бюджету в умовах воєнного стану.