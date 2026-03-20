Тарифи під загрозою: чи зросте ціна на газ для населення у 2026 році

Ймовірність підвищення цін на газ для українців у 2026 році стрімко зростає, особливо на тлі енергетичної кризи в Європі та втрати внутрішніх потужностей видобутку. Ключовою умовою для перегляду тарифів стане тривале утримання високих ринкових цін на європейських хабах. Про це заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дефіцит ресурсу

Попри те, що наразі тариф зафіксований на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року, ситуація в енергосистемі залишається напруженою. Україна втратила половину внутрішнього видобутку газу через російські удари.

Станом на 17 березня газосховища заповнені лише на 16% (близько 5 млрд куб. м). Для стабільного проходження наступної зими необхідно накопичити щонайменше 13 млрд куб. м, що зумовлює потребу в імпорті обсягом від 4,4 до 6,3 млрд куб. м.

Ціновий розрив: Україна vs Європа

Аналітик звертає увагу на різкий стрибок цін у Європі. Котирування на хабі TTF уже сягнули €65/MWh (із піком 19 березня у €73,3/MWh). За нинішнім курсом НБУ це становить близько 34,6 грн за кубометр лише за імпортну складову, без урахування транспортування та розподілу.

Така колосальна різниця між ринковою ціною та побутовим тарифом створює величезну фінансову «діру» в балансі Нафтогазу.

Три сценарії дефіциту Нафтогазу

За розрахунками Андрія Шевчишина, якщо високі ціни в Європі збережуться, дефіцит компанії лише на імпорті для потреб населення може бути наступним:

М’який сценарій: 33,7 млрд грн (ціна €55/MWh, імпорт 4,4 млрд куб. м).

Базовий сценарій: 52,7 млрд грн (ціна €65/MWh, імпорт 5,5 млрд куб. м).

Стресовий сценарій: 78,4 млрд грн (ціна €80/MWh, імпорт 6,3 млрд куб. м).

«Відмічу, що в 2022 році на піку ціни газу в Європі TTF досягали €320/MWh», — нагадав експерт.

При цьому в бюджетних ризиках Міністерства фінансів на 2026 рік на компенсацію покладання спеціальних обов'язків (ПСО) закладено лише 20 млрд грн. Отже, Нафтогазу може бракувати ще від 14 до 58 млрд грн.

Довідка: ПСО — це механізм, за допомогою якого держава зобов'язує державні компанії продавати газ певним категоріям споживачів (населенню, ТЕЦ) за ціною, яка нижча за ринкову.

Тиск партнерів та позиція МВФ

Хоча ЄС пообіцяв 977 млн євро на екстрені закупівлі газу, фінансувати низькі тарифи в Україні на тлі дорогого газу в самій Європі стає дедалі важче. Окрім невдоволення європейців, існує чітка позиція МВФ щодо необхідності поступового переходу до ринкових тарифів.

«Отже, якщо європейські ціни залишаться високими до осені (й це сценарій не нульовий), то швидше за все, уряду доведеться йти на поступове підвищення ціни газу для населення у 2026 році. Бо інакше діра в балансі Нафтогазу стане занадто великою, а грошей на ці додаткові витрати не закладали», — резюмує експерт.