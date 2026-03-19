Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після ракетного удару Ірану по найбільшому у світі заводу СПГ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 березня 2026, 12:56

Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після ракетного удару Ірану по найбільшому у світі заводу СПГ

Ціни на природний газ у Європі продемонстрували стрімке зростання після того, як іранські ракетні удари завдали значних пошкоджень найбільшому у світі експортному заводу скрапленого природного газу (СПГ). Ця подія викликала серйозні побоювання щодо тривалого дефіциту світових поставок енергоресурсів, повідомляє Bloomberg.

Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після ракетного удару Ірану по найбільшому у світі заводу СПГ
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У четвер, 19 березня, котирування еталонних ф'ючерсів підскочили на 35%. Таким чином, ціни зараз більш ніж удвічі перевищують рівень, що спостерігався до початку конфлікту. Ринок готується до тривалої зупинки критично важливого хабу, який забезпечує близько п'ятої частини світового постачання СПГ.

Масштаби руйнувань у Рас-Лаффані

Державна компанія QatarEnergy підтвердила, що кілька об'єктів скраплення газу в промисловому місті Рас-Лаффан були атаковані ракетами. Це спричинило масштабні пожежі та значні руйнування. Хоча відвантаження з заводу були припинені ще на початку цього місяця через воєнні дії, останні удари загрожують утримувати ціни на газ у Європі та Азії на високому рівні протягом набагато тривалішого періоду.

«Це може змінити правила гри для всієї СПГ-індустрії. Наслідки можна порівняти з атакою на „Північні потоки“ або навіть гірше», — зазначила Сьюзан Сакмар, запрошена професорка юридичного центру Університету Х'юстона.

За її словами, наразі немає жодних ознак того, що Катар зможе відновити роботу найближчим часом.

Геополітична ескалація та відповідь США

Ситуація на Близькому Сході продовжує загострюватися:

  • Абу-Дабі: газові об'єкти «Хабшан» в ОАЕ також були зупинені після падіння уламків перехопленої ракети.
  • Позиція Білого дому: президент Дональд Трамп у соціальних мережах заявив, що США завдадуть удару у відповідь, якщо газові об'єкти Катару будуть атаковані знову.

Нові обстріли стали помстою Ірану за ізраїльський удар по великому родовищу Південний Парс у середу.

Наслідки для Європи та світового ринку

Повний обсяг збитків і терміни ремонту поки що невідомі. Хоча більшу частину катарського СПГ купують країни Азії, будь-яке тривале переривання потоків скорочує загальний світовий баланс пропозиції.

Для Європи ця ескалація сталася в критичний момент:

  • Сховища порожні: регіон щойно вийшов із зими з виснаженими запасами у підземних сховищах.
  • Конкуренція за вантажі: цього літа Європі доведеться купувати значно більше СПГ для закачування на наступну зиму, змагаючись з азійськими покупцями за обмежені обсяги палива.

«Поставки з Катару можуть бути заблоковані на місяці, а в гіршому випадку — на роки. Для газового ринку криза не закінчиться просто тому, що закінчиться війна або знову відкриється Ормузька протока», — заявив головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами