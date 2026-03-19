Ціни на газ у Європі злетіли на 35% після ракетного удару Ірану по найбільшому у світі заводу СПГ

Ціни на природний газ у Європі продемонстрували стрімке зростання після того, як іранські ракетні удари завдали значних пошкоджень найбільшому у світі експортному заводу скрапленого природного газу (СПГ). Ця подія викликала серйозні побоювання щодо тривалого дефіциту світових поставок енергоресурсів, повідомляє Bloomberg.

У четвер, 19 березня, котирування еталонних ф'ючерсів підскочили на 35%. Таким чином, ціни зараз більш ніж удвічі перевищують рівень, що спостерігався до початку конфлікту. Ринок готується до тривалої зупинки критично важливого хабу, який забезпечує близько п'ятої частини світового постачання СПГ.

Масштаби руйнувань у Рас-Лаффані

Державна компанія QatarEnergy підтвердила, що кілька об'єктів скраплення газу в промисловому місті Рас-Лаффан були атаковані ракетами. Це спричинило масштабні пожежі та значні руйнування. Хоча відвантаження з заводу були припинені ще на початку цього місяця через воєнні дії, останні удари загрожують утримувати ціни на газ у Європі та Азії на високому рівні протягом набагато тривалішого періоду.

«Це може змінити правила гри для всієї СПГ-індустрії. Наслідки можна порівняти з атакою на „Північні потоки“ або навіть гірше», — зазначила Сьюзан Сакмар, запрошена професорка юридичного центру Університету Х'юстона.

За її словами, наразі немає жодних ознак того, що Катар зможе відновити роботу найближчим часом.

Читайте також: Нафта знову дорожчає: ринки закладають ризики нового конфлікту

Геополітична ескалація та відповідь США

Ситуація на Близькому Сході продовжує загострюватися:

Абу-Дабі: газові об'єкти «Хабшан» в ОАЕ також були зупинені після падіння уламків перехопленої ракети.

Позиція Білого дому: президент Дональд Трамп у соціальних мережах заявив, що США завдадуть удару у відповідь, якщо газові об'єкти Катару будуть атаковані знову.

Нові обстріли стали помстою Ірану за ізраїльський удар по великому родовищу Південний Парс у середу.

Наслідки для Європи та світового ринку

Повний обсяг збитків і терміни ремонту поки що невідомі. Хоча більшу частину катарського СПГ купують країни Азії, будь-яке тривале переривання потоків скорочує загальний світовий баланс пропозиції.

Для Європи ця ескалація сталася в критичний момент:

Сховища порожні: регіон щойно вийшов із зими з виснаженими запасами у підземних сховищах.

Конкуренція за вантажі: цього літа Європі доведеться купувати значно більше СПГ для закачування на наступну зиму, змагаючись з азійськими покупцями за обмежені обсяги палива.

«Поставки з Катару можуть бути заблоковані на місяці, а в гіршому випадку — на роки. Для газового ринку криза не закінчиться просто тому, що закінчиться війна або знову відкриється Ормузька протока», — заявив головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.