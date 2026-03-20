Знижки на Туреччину та дорога Європа: як війна в Ірані змінює ціни на літній відпочинок

Основні напрямки літнього відпочинку через складну ситуацію на Близькому Сході цього року зміняться. Частка масових Туреччини, Єгипту, Кіпру може скоротитися. Одночасно є ймовірність зниження цін на курортах цих країн. Водночас попит на європейські напрями (зокрема, Іспанію, Грецію, Болгарію тощо), як очікується, зросте, а тури — подорожчають.

Війна в Ірані та тривала дестабілізація на Близькому Сході сильно б'є по світовому туристичному ринку. За даними Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC), індустрія втрачає приблизно 515 млн євро на день. Йдеться не лише про зниження турпотоку до країн, охоплених конфліктом (ОАЕ, Катар, Оман тощо), а й про скорочення попиту на «сусідні» напрямки, які теоретично також можуть опинитися в зоні дестабілізації (Єгипет, Туреччина, Кіпр).

Крім того, Абу-Дабі, Дубаї, Доха, Бахрейн — це великі авіахаби, які раніше обслуговували понад 500 тисяч пасажирів на день. Вони забезпечували, зокрема, доставку туристів на Мальдіви, Сейшели, Занзібар, до В'єтнаму тощо.

Керівник агентства «Феєрія мандрів» Ігор Захаренко розповів «Мінфіну», що через закриття повітряного простору над Дохою вони змушені були перенести на осінь тури до В'єтнаму, Малайзії та Сінгапуру. «Була можливість зміняти стиковку на Стамбул, але так виходило набагато дорожче. Крім того, оскільки подорожі планувалися на травень, ще незрозуміло, що на той час буде з перельотами через турецьку столицю. Тому ми вирішили зробити паузу», — каже Захаренко.

«Мінфін» розбирався, як ситуація на світовому туристичному ринку впливає на вартість відпочинку, і куди можна вигідно з'їздити на травневі свята та влітку.

Мінус 38 млн туристів та $56 млрд

Країни Близького Сходу, зокрема, ОАЕ останнім часом активно нарощували туристичний потік. Плюс вони зайняли велику частку пасажирських перевезень — близько 14% міжнародного туристичного трафіку. Хаби в Абу-Дабі, Дубаї, Досі, Бахрейні стали великим вузлом, який поєднував Європу, Азію та Африку.

Недивно, що дестабілізація на Близькому Сході (причому з атакою Ірану по сусідніх країнах, зокрема, аеропортах) сильно вдарила по світовому туристичному ринку.

Кількість рейсів авіакомпаній Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways у березні впала в декілька разів, а кількість туристів на Близькому Сході може скоротитися у 2026 році на 11−27%, порівнюючи з попереднім роком. Хоча у грудні 2025 року цьому напрямку, навпаки, передбачали зростання на 13%. Це означає, що регіон втратить 23−38 млн туристів і від $34 млрд до $56 млрд, цитує Euronews Travel голову відділу маркетингу Альянсу подорожей на Близькому Сході Ібрахіма Халеда.

Голова мережі агентств «Поїхали з нами» Олег Кулик розповів «Мінфіну», що попит упав і на сусідні напрямки, зокрема, Туреччину та Єгипет. «Йдеться про зниження приблизно на 20%. Традиційно обережні європейці взяли паузу з поїздками, анулюють тури, чекають на прояснення ситуації. Далекомагістральні тури, наприклад, на Мальдіви, Сейшели тощо взагалі під питанням через «зламану логістику», — каже Кулик.

Зазначимо, що в перші ж дні війни в Ірані, коли ОАЕ довелося закрити повітряний простір, багато готелів у Дубаї почали «розпродаж», пропонуючи знижки до 50−60% від стандартного цінника.

Пізніше «посипався» Єгипет. В Україні путівки на єгипетські курорти впали у ціні на 25−30%. Тижневий тур можна було купити від $220. Втім, як каже Кулик, зараз ціни стабілізуються. «Горіли» не єгипетські готелі або перельоти, великі знижки пропонували здебільшого оператори, які не могли завантажити рейси", — пояснив Кулик.

Облітають, відкладають тури, дають знижки

Як дестабілізація на Близькому Сході впливає на український туристичний ринок?

У «Join UP! Україна» «Мінфіну» розповіли, що Єгипет, Туреччина та ОАЕ є стратегічними напрямками для українського турринку.

«Емірати стабільно входять до топ-5 найпопулярніших зимових напрямків (йдеться як про відпочинок у самих ОАЕ, так і про подальші стикування при перельоті на інші курорти). З 28 лютого через закриття повітряного простору над Близьким Сходом авіакомпанії перейшли до режиму оперативного перегляду маршрутів. Це безпосередньо вплинуло на розклад та регулярність польотів. Оскільки ОАЕ є ключовим пунктом стикування для рейсів на „далеку екзотику“, збої на цьому вузлі спровокували коригування програм до В'єтнаму, Занзібару, Мальдів, Шрі-Ланки», — кажуть у «Join UP! Україна».

При цьому компанії додали, що польотна програма у В'єтнам «Нячанг» працює. «Наші авіапартнери оперативно змінили маршрут для обльоту закритих зон, що дозволило зберегти регулярність рейсів», — зазначили в «Join UP! Україна».

Ігор Захаренко розповів, що їхні тури до В'єтнаму, Сінгапуру та Малайзії, які планувалися зі стикуванням у Досі, відкладено до осені.

У «Join UP! Україна» констатують зниження попиту з боку наших туристів на відпочинок у Єгипті. Але кажуть, що воно виявилося тимчасовим, і зараз попит уже поступово відновлюється. Зазначимо: в Україні, на відміну від скажімо тих же європейських країн, зниження цін на тури традиційно підвищує їх продаж, навіть якщо самі напрямки вважаються «проблемними».

Щодо Туреччини — в «Join UP! Україна» не виключають навіть зростання попиту, вважаючи, що наші туристи розглядатимуть турецькі курорти, як «альтернативу Еміратам».

Водночас, за словами Кулика, з боку європейських туристів, навпаки, очікується «охолодження» до Туреччини, оскільки регіон також будь-якої миті може опинитися в зоні конфлікту.

Куди поїхати влітку

Олег Кулик каже, що до літа очікується переорієнтація попиту європейських туристів на «домашній відпочинок». «Так уже було на хвилі коронавірусу, коли жителі Європи воліли відпочивати на місцевих курортах. Зараз, з огляду на загальну нестабільність, ситуація може повторитися», — зазначив він.

З цієї причини цінники на відпочинок у Європі можуть зрости, — вважає Кулик. З ним погоджується й Ігор Захаренко. «Зрозуміло, що якщо готельєри помітять підвищення попиту, вони не відмовлять собі у можливості цим скористатися. Варто зважати також на подорожчання авіарейсів через зростання цін на нафту і, як наслідок, авіапальне. Все це може підвищити цінник на відпочинок у середньому до 10%», — зазначив Захаренко. За його словами, в Україні деякі турфірми вже почали підвищувати ціни на автобусні тури Європою. Зростання в середньому — плюс 5%, аргументують це подорожчанням пального.

Захаренко вважає, що влітку «вистрілять» такі напрямки, як Хорватія, Греція, Болгарія. Причому цінники на Хорватію вже приблизно на 5% вищі за торішні.

«Що стосується, наприклад, Єгипту та Туреччини, то вони можуть подешевшати, якщо буде подальше зниження турпотоку. Але, наприклад, зараз ми бронюємо турецькі готелі за колишніми цінами, тобто жодного дисконту поки що немає», — розповів Кулик.

А ось, наприклад, на Booking стало помітно більше пропозицій готелів у Єгипті зі знижками. Наприклад, на травневі свята (з 1 до 6 травня) 4-зірковий готель у Каїрі Antika Prince Pyramids Viev коштує лише $63 за двомісний номер, замість колишніх $135. Готель Makadi Palace у Хургаді пропонує номер на двох за $417 за п'ять ночей, замість $504. Знижку в $100 анонсує й готель Sunrise Remal Resort у Шарм-ель-Шейху ($510 за 5 ночей, замість $616).

На червень знижок ще більше. Наприклад, номер на двох у готелі 4 зірки Meraki Resort у Хургаді з 1 до 8 червня можна забронювати за $1 162 на двох, замість $1 404. Makadi Palace коштує $584, замість $706. При цьому, як бачимо, зниження цін далеко не в рази, йдеться про порівняно невеликий дисконт.

У Туреччині на червень можна вигідно забронювати готель у Стамбулі (знижки до 70%, скажімо, номер в Royal Dream Hotel на тиждень коштує $308 на двох, замість $810. Але ось що стосується курортних локацій, то тут знижки набагато скромніші. Скажімо, номер у готелі Aleria Belport Beach Hotel у Бельбіді коштує $582 на тиждень на двох, замість $718.

У «Join UP! Україна» на літо-2026 роблять ставку на декілька напрямків:

Європейські — Греція, Іспанія, Чорногорія, Болгарія, Албанія. «Це напрямки зі стабільною логістикою, які не залежать від авіакоридорів Близького Сходу», — пояснили в компанії. Туреччина та Єгипет. У компанії розраховують, що співвідношення ціни та якості цих напрямків нівелює «турбулентність» на Близькому Сході. В'єтнам. «Після адаптації маршруту до нових реалій цей напрямок набирає обертів», — зазначили в Join UP!

Але в результаті, як кажуть у турфірмах, попит на літній відпочинок може коригуватися, залежно від того, як змінюватимуться ціни на пакети під впливом перерозподілу глобального турпотоку на ринку.

Якщо українцям стануть доступні «гарячі» тури за гарними цінами на той чи інший напрямок, найімовірніше, їх відразу розкуплять. І навпаки, у разі зростання цін за якимсь із напрямків, наприклад, у тій же Європі, інтерес до нього може помітно впасти.