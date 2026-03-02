Ціни на номери в люксових готелях Дубаю впали на 50-60%

Вартість проживання в п'ятизіркових готелях Дубаю впала на 50−60% на тлі масового відтоку туристів та скасування бронювань.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина падіння цін

Як пишуть ЗМІ, повідомляється про попадання фрагментів ракет і дронів у знакові об'єкти, включаючи готелі на острові Palm Jumeirah (зокрема, пожежа у Fairmont The Palm) та район готелю Burj Al Arab.

Туристи змушені проводити ночі у підземних паркінгах та підвалах через відсутність у місті спеціалізованих бомбосховищ.

В аеропорту Дубая спостерігаються затримки та скасування рейсів, тисячі іноземних громадян не можуть залишити країну.

Нагадаємо