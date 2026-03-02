Вартість проживання в п'ятизіркових готелях Дубаю впала на 50−60% на тлі масового відтоку туристів та скасування бронювань.
2 березня 2026, 10:22
Ціни на номери в люксових готелях Дубаю впали на 50-60%
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Причина падіння цін
Як пишуть ЗМІ, повідомляється про попадання фрагментів ракет і дронів у знакові об'єкти, включаючи готелі на острові Palm Jumeirah (зокрема, пожежа у Fairmont The Palm) та район готелю Burj Al Arab.
Туристи змушені проводити ночі у підземних паркінгах та підвалах через відсутність у місті спеціалізованих бомбосховищ.
В аеропорту Дубая спостерігаються затримки та скасування рейсів, тисячі іноземних громадян не можуть залишити країну.
Нагадаємо
- США разом із Ізраїлем 28 лютого завдали ударів по Ірану.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані.
- Пізніше армія оборони Ізраїлю повідомила, що зафіксувала запуск ракет із території Ірану у напрямку Держави Ізраїль.
- Іран 28 лютого після атаки Ізраїлю та США по своїй території атакував Бахрейн та Арабські Емірати.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі