Кабмін ухвалив рішення про розширення програми страхування воєнних ризиків для бізнесу, збільшивши розміри компенсацій та спростивши умови отримання підтримки. За напрямом відшкодування за пошкоджене або знищене майно у прифронтових регіонах граничну суму компенсації підвищили з 10 млн грн до 30 млн грн. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.
19 березня 2026, 17:45
Бізнес зможе отримати за пошкоджене майно до 30 млн гривень
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які рішення ухвалено
Кабмін також:
- скасував норму, яка зменшувала розмір компенсації на суму раніше отриманої державної допомоги;
- підприємствам дозволили уточнювати вже подані заявки до 1 травня 2026 року — зокрема, збільшувати суму збитків або додавати інше майно.
Уряд також розширив можливості компенсації страхової премії:
- максимальну суму підвищено з 1 млн грн до 3 млн грн;
- подати заявку на компенсацію можна вже через 31 день після укладення договору страхування;
- якщо страхова премія сплачується частинами — компенсація також виплачуватиметься поетапно.
За словами Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, від початку дії програми, з 1 січня 2026 року, вже маємо перші результати. За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно бізнес подав 52 заяви, з яких 20 уже підтверджено на 166,5 млн грн. За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заяву.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі