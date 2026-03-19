Бізнес зможе отримати за пошкоджене майно до 30 млн гривень

Кабмін ухвалив рішення про розширення програми страхування воєнних ризиків для бізнесу, збільшивши розміри компенсацій та спростивши умови отримання підтримки. За напрямом відшкодування за пошкоджене або знищене майно у прифронтових регіонах граничну суму компенсації підвищили з 10 млн грн до 30 млн грн. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.