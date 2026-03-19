19 березня 2026, 15:41

Нацбанк прокоментував зростання ВВП України на 1,8% у 2025 році

Національний банк України оприлюднив коментар щодо стану української економіки за минулий рік. Попри постійні атаки ворога та складну безпекову ситуацію, реальний ВВП України у 2025 році зріс на 1,8%. Про це свідчать дані Держстату. Вони збігаються з оцінками НБУ, які були опубліковані в січневому «Інфляційному звіті».

Хоча темпи зростання сповільнилися порівняно з 2024 роком (3,2%), економіка відновлюється третій рік поспіль. Головними рушіями стали внутрішній попит, адаптивність бізнесу та м’яка фіскальна політика держави.

Споживання та інвестиції: що тримало економіку на плаву

Основним джерелом зростання залишався стійкий внутрішній попит:

  • Приватне споживання: забезпечило найбільший внесок у приріст ВВП (+4,7 в. п.). Витрати домогосподарств зросли на 7,5%.
  • Державний сектор: завдяки м’якій фіскальній політиці споживання в держуправлінні збільшилося на 5,7%, додавши 2,1 в. п. до ВВП.

Інвестиційна активність також продемонструвала позитивну динаміку — валове нагромадження основного капіталу зросло на 10,9%. Гроші передусім спрямовувалися в оборонний сектор та переробку сільськогосподарської продукції. Цьому сприяли як збільшення бюджетних видатків, так і поліпшення фінансових результатів підприємств.

Зовнішня торгівля та енергетичні виклики

Ситуація з експортом та імпортом була складнішою. Від'ємний внесок чистого експорту в зміну ВВП збільшився до 7,9 в. п.

Експорт: обсяги скоротились через низькі запаси в агросекторі, повільні жнива та слабкий попит на продукцію металургії. Дефіцит електроенергії наприкінці року став додатковим бар'єром для експортерів.

Імпорт навпаки, пришвидшився. Україна активно закуповувала машинобудівну та металургійну продукцію для оборони, а також енергоносії та обладнання для відновлення зруйнованої інфраструктури.

Нерівномірність по галузях: лідери та аутсайдери

Економічні результати суттєво різнилися залежно від виду діяльності:

  • Будівництво (+11,6%): лідер зростання завдяки відновленню житла, логістики та енергетичних об'єктів.
  • Освіта (+12,7%): стрімкий ріст зумовлений додатковими виплатами вчителям та підвищенням стипендій.
  • Торгівля (+4,2%) та послуги: продовжували зростати на фоні активного споживання населення.
  • Промисловість: переробна галузь зросла на 2,5%, проте добувна промисловість впала на 10,6%, що пов’язано передусім із втратою Покровської групи та регулярними обстрілами.
  • Сільське господарство: падіння валової доданої вартості (ВДВ) пришвидшилося до 6,2% через несприятливу погоду та проблеми у тваринництві.

Прогноз на 2026 рік

Національний банк очікує, що у 2026 році відновлення триватиме, а реальний ВВП знову зросте на 1,8%. Цьому сприятимуть кращі врожаї, подальші інвестиції у відбудову та оборонний комплекс, а також євроінтеграційні процеси.

Ключові ризики:

  • Перебіг повномасштабної війни (основний ризик).
  • Неритмічність або недостатність зовнішньої фінансової допомоги.
  • Швидкість врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Водночас НБУ бачить і потенціал для «позитивних сценаріїв», які пов’язані з можливим посиленням військової та фінансової підтримки від міжнародних партнерів для забезпечення справедливого й тривалого миру для України.

Роман Мирончук
