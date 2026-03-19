Інфляція в Україні прискорилася до 7,6%: НБУ попереджає про нові ризики

Після тривалого періоду сповільнення інфляція в Україні у лютому 2026 року дещо пришвидшилася. У річному вимірі вона зросла до 7,6%, тоді як базова інфляція залишилася на рівні 7,0%. Фактична динаміка цін загалом відповідала прогнозам, оприлюдненим в Інфляційному звіті за січень. Загальна інфляція лише незначно перевищила очікувану траєкторію, а базова — повністю їй відповідала. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 19 березня.

Що вплинуло на ціни

Основними драйверами інфляції стали подорожчання пального, послуг та сирих продуктів харчування. Зростання у цих сегментах виявилося дещо швидшим, ніж очікував регулятор. Водночас ціни на оброблені продукти підвищувалися повільніше, що частково стримувало загальний інфляційний тиск.

Очікування погіршилися

Водночас НБУ фіксує погіршення інфляційних очікувань населення. Це пов’язують із складною ситуацією в енергетиці на початку року, а також синхронним подорожчанням товарів повсякденного попиту — передусім пального та продуктів харчування.

Натомість очікування бізнесу та фінансового сектору залишаються відносно стабільними.

Ризики зростають через енергоринок

Подальша динаміка інфляції може виявитися гіршою за попередні оцінки. Ключовим фактором ризику є подорожчання енергоресурсів на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Зростання світових цін на нафту та газ уже впливає на внутрішній ринок України, що створює додатковий інфляційний тиск у найближчі місяці.

Водночас останніми тижнями ситуація в українській енергосистемі дещо покращилася, що має частково обмежити зростання цін.

Позиція НБУ

Національний банк заявляє, що й надалі підтримуватиме достатньо жорсткі монетарні умови для збереження привабливості гривневих інструментів та стабільності валютного ринку. Це, за оцінками регулятора, має допомогти стримати інфляційні очікування.

Попри це, у НБУ визнають: у найближчій перспективі інфляція, ймовірно, буде дещо вищою, ніж передбачалося раніше, хоча подальша динаміка значною мірою залежатиме від зовнішніх факторів і розвитку ситуації на енергетичних ринках.