Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
19 березня 2026, 14:36

Інфляція в Україні прискорилася до 7,6%: НБУ попереджає про нові ризики

Після тривалого періоду сповільнення інфляція в Україні у лютому 2026 року дещо пришвидшилася. У річному вимірі вона зросла до 7,6%, тоді як базова інфляція залишилася на рівні 7,0%. Фактична динаміка цін загалом відповідала прогнозам, оприлюдненим в Інфляційному звіті за січень. Загальна інфляція лише незначно перевищила очікувану траєкторію, а базова — повністю їй відповідала. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 19 березня.

Що вплинуло на ціни

Основними драйверами інфляції стали подорожчання пального, послуг та сирих продуктів харчування. Зростання у цих сегментах виявилося дещо швидшим, ніж очікував регулятор. Водночас ціни на оброблені продукти підвищувалися повільніше, що частково стримувало загальний інфляційний тиск.

Очікування погіршилися

Водночас НБУ фіксує погіршення інфляційних очікувань населення. Це пов’язують із складною ситуацією в енергетиці на початку року, а також синхронним подорожчанням товарів повсякденного попиту — передусім пального та продуктів харчування.

Натомість очікування бізнесу та фінансового сектору залишаються відносно стабільними.

Ризики зростають через енергоринок

Подальша динаміка інфляції може виявитися гіршою за попередні оцінки. Ключовим фактором ризику є подорожчання енергоресурсів на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Зростання світових цін на нафту та газ уже впливає на внутрішній ринок України, що створює додатковий інфляційний тиск у найближчі місяці.

Водночас останніми тижнями ситуація в українській енергосистемі дещо покращилася, що має частково обмежити зростання цін.

Позиція НБУ

Національний банк заявляє, що й надалі підтримуватиме достатньо жорсткі монетарні умови для збереження привабливості гривневих інструментів та стабільності валютного ринку. Це, за оцінками регулятора, має допомогти стримати інфляційні очікування.

Попри це, у НБУ визнають: у найближчій перспективі інфляція, ймовірно, буде дещо вищою, ніж передбачалося раніше, хоча подальша динаміка значною мірою залежатиме від зовнішніх факторів і розвитку ситуації на енергетичних ринках.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
