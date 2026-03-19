Нафта знову дорожчає: ринки закладають ризики нового конфлікту

Ціни на нафту зросли на тлі нової ескалації на Близькому Сході зокрема після ударів Ірану по енергетичній інфраструктурі регіону. Про це повідомляє Reuters .

Як змінилися ціни

Ф’ючерси на нафту Brent станом на 08:14 за Києвом підвищилися на $5,44, або 5%, — до $112,82 за барель. Американська WTI додала 78 центів, або 0,8%, — до $96,24 за барель.

Причиною зростання стала атака Ірану на енергетичні об'єкти в Катарі, Саудівській Аравії та ОАЕ у відповідь на удари по газовому родовищу South Pars.

Зокрема, компанія QatarEnergy повідомила про «значні пошкодження» енергетичного хабу в Рас-Лаффані — ключовому центрі переробки СПГ у країні. Водночас Саудівська Аравія заявила про перехоплення чотирьох балістичних ракет, випущених у напрямку Ер-Ріяда, а також про спробу атаки дронів на газову інфраструктуру.

Що кажуть аналітики

Аналітики зазначають, що удари по енергетичних об'єктах і загострення конфлікту вказують на ризик тривалих перебоїв із постачанням нафти.

«Ескалація на Близькому Сході та прицільні атаки на інфраструктуру свідчать про можливі довготривалі перебої постачання», — зазначила аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Додатковим фактором підтримки цін стали сигнали від Федеральної резервної системи США, яка залишила ставки без змін, але попередила про зростання інфляційних ризиків на тлі війни.

Водночас на ринку зберігається значний спред між Brent і WTI — найбільший за 11 років, що пояснюється вивільненням стратегічних запасів у США та високими транспортними витратами.

Учасники ринку очікують, що ціни залишатимуться під тиском геополітики, оскільки ознак деескалації немає, а Ормузька протока досі не відновила повноцінну роботу.