Демонтаж Міністерством фінансів спрощеної системи оподаткування (ССО) вступає у фінальну фазу. Про це свідчить лютневий Меморандум з МВФ. Цей документ у сфері податків на третину сформований за рахунок обіцянок, пов’язаних з платниками єдиного податку в рамках усунення зловживання спрощеною системою. Що чекає малий бізнес у наступні 2 роки розповів старший аналітик із податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеслав Черкашин В'ячеслав.
Штрафів значно побільшає: що уряд підготував для малого бізнесу
З найбільш відомого суспільству
№ 1: Поширення вимог ПДВ на всіх платників єдиного податку. Єдине що зроблять — вперше за 16 років збільшать поріг реєстрації платником податку, проте поступово і не більше ніж з 1 до 4 млн грн. Як наслідок, навіть друга група платників єдиного податку (граничний ліміт доходу до 7,2 млн грн) підлягатиме обов’язкової реєстрації як платник ПДВ. Лакмусова особливість — поширювати ПДВ на ФОПів планують раніше (з 01.01.2027), ніж рахувати податковий розрив (VAT tax gap), що покаже ПДВ-прогалини.
№ 2: Збільшена ставка військового збору (5% — для всіх та 1% або 10% МЗП — для ССО) стає постійною, а не тимчасовою (до завершення війни)
№ 3: Кожного підприємця податкова служба зможе оцінити «Чи не є він прихованим найманим працівником?» (так звані «8 ознак трудових відносин). Відповідний урядовий законопроєкт вже у парламенті № 14386 від
Несподіванки та алогізми
№ 4: Особливо фіскально небезпечною (начебто через високий ризик приховування трудових відносин) влада вважає другу групу платників єдиного податку. Тому з 2-ої групи виженуть значну кількість видів послуг (зокрема ІТ-послуги, консультаційні послуги в галузі бухобліку та аудиту, маркетинг, інженерія та право)
№ 5: Податкове навантаження 3-ої групи (навіть після військового збору) є незадовільним. Тому її (максимум через рік) чекають диференційовані та підвищені ставки єдиного податку, з особливим акцентом на види діяльності, що стануть вигнанцями з 2-ої групи (тобто айтішники, юристи, проектувальники, дизайнери, маркетологи, бухгалтери та консалтери)
№ 6: Крім загрози визнання «прихованим найманим працівником» спрощенців чекає ще одна оціночна новація — «Чи є вони елементом штучного розділення бізнесу?». Й хоча аналоги цього механізму існують у розвинутих демократіях (наприклад, Великобританії), проте український досвід імплементації є, зазвичай, найбільш агресивним до бізнесу
№ 7: Міністерство фінансів бачить загрозу навіть у вільному пересуванні суб'єктів між загальною та спрощеною системами оподаткування — будуть запроваджені обмеження можливості повернутися до використання ССО після переходу на загальну систему
№ 8: Імплементація ЄС-правил протидії ухиленню від оподаткування не оминула ФОПів. Законопроект Мінфіну від 24 лютого передбачає, що доходи підприємців, які будуть визнані «податковим зловживанням» (новий термін), чекатиме податок 30% з можливістю анулювання реєстрації платником єдиного податку.
Підсумки
Якщо всі задуми фіскальної влади будуть реалізовані, тоді:
- Контакти суб'єктів спрощеної системи з податковою службою стануть частішими та неприємнішими (коли податківці почнуть вирішувати чи є ФОП та його діяльність найманим працівником / елементом дроблення якогось бізнесу / податковим зловживанням);
- Регуляцій, дискреції та штрафів — значно побільшає;
- Відбудеться «велике вигнання послуг» з другої групи платників єдиного податку;
- Податкове навантаження на ССО — безумовно зросте.
Малий бізнес на спрощеній системі остаточно набуде статусу головного ворога та найбільшого податкового ухилянта в Україні.
Щоб бізнеси винаймали маленьке приміщення, а коли приходили туди з перевірками, то просто казали, що не знають хто ці люди і взагалі вони сюди випадково прийшли, бо помилилися адресою, ну і щоб працювали в тіні, бо владі мало все нажертися крадених грошей))
фоп — не є людина пересічна, видно хочуть зробити її такою. який тоді сенс в тому фопі. якась агентура розвалює країну зсередини