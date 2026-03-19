Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
19 березня 2026, 7:50

Штрафів значно побільшає: що уряд підготував для малого бізнесу

Демонтаж Міністерством фінансів спрощеної системи оподаткування (ССО) вступає у фінальну фазу. Про це свідчить лютневий Меморандум з МВФ. Цей документ у сфері податків на третину сформований за рахунок обіцянок, пов’язаних з платниками єдиного податку в рамках усунення зловживання спрощеною системою. Що чекає малий бізнес у наступні 2 роки розповів старший аналітик із податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеслав Черкашин В'ячеслав.

Демонтаж Міністерством фінансів спрощеної системи оподаткування (ССО) вступає у фінальну фазу.

З найбільш відомого суспільству

№ 1: Поширення вимог ПДВ на всіх платників єдиного податку. Єдине що зроблять — вперше за 16 років збільшать поріг реєстрації платником податку, проте поступово і не більше ніж з 1 до 4 млн грн. Як наслідок, навіть друга група платників єдиного податку (граничний ліміт доходу до 7,2 млн грн) підлягатиме обов’язкової реєстрації як платник ПДВ. Лакмусова особливість — поширювати ПДВ на ФОПів планують раніше (з 01.01.2027), ніж рахувати податковий розрив (VAT tax gap), що покаже ПДВ-прогалини.

№ 2: Збільшена ставка військового збору (5% — для всіх та 1% або 10% МЗП — для ССО) стає постійною, а не тимчасовою (до завершення війни)

№ 3: Кожного підприємця податкова служба зможе оцінити «Чи не є він прихованим найманим працівником?» (так звані «8 ознак трудових відносин). Відповідний урядовий законопроєкт вже у парламенті № 14386 від 15.01.26 (новий Трудовий кодекс) та готується на голосування.

Несподіванки та алогізми

№ 4: Особливо фіскально небезпечною (начебто через високий ризик приховування трудових відносин) влада вважає другу групу платників єдиного податку. Тому з 2-ої групи виженуть значну кількість видів послуг (зокрема ІТ-послуги, консультаційні послуги в галузі бухобліку та аудиту, маркетинг, інженерія та право)

№ 5: Податкове навантаження 3-ої групи (навіть після військового збору) є незадовільним. Тому її (максимум через рік) чекають диференційовані та підвищені ставки єдиного податку, з особливим акцентом на види діяльності, що стануть вигнанцями з 2-ої групи (тобто айтішники, юристи, проектувальники, дизайнери, маркетологи, бухгалтери та консалтери)

№ 6: Крім загрози визнання «прихованим найманим працівником» спрощенців чекає ще одна оціночна новація — «Чи є вони елементом штучного розділення бізнесу?». Й хоча аналоги цього механізму існують у розвинутих демократіях (наприклад, Великобританії), проте український досвід імплементації є, зазвичай, найбільш агресивним до бізнесу

№ 7: Міністерство фінансів бачить загрозу навіть у вільному пересуванні суб'єктів між загальною та спрощеною системами оподаткування — будуть запроваджені обмеження можливості повернутися до використання ССО після переходу на загальну систему

№ 8: Імплементація ЄС-правил протидії ухиленню від оподаткування не оминула ФОПів. Законопроект Мінфіну від 24 лютого передбачає, що доходи підприємців, які будуть визнані «податковим зловживанням» (новий термін), чекатиме податок 30% з можливістю анулювання реєстрації платником єдиного податку.

Підсумки

Якщо всі задуми фіскальної влади будуть реалізовані, тоді:

  • Контакти суб'єктів спрощеної системи з податковою службою стануть частішими та неприємнішими (коли податківці почнуть вирішувати чи є ФОП та його діяльність найманим працівником / елементом дроблення якогось бізнесу / податковим зловживанням);
  • Регуляцій, дискреції та штрафів — значно побільшає;
  • Відбудеться «велике вигнання послуг» з другої групи платників єдиного податку;
  • Податкове навантаження на ССО — безумовно зросте.

Малий бізнес на спрощеній системі остаточно набуде статусу головного ворога та найбільшого податкового ухилянта в Україні.

Автор:
Черкашин В'ячеслав
Старший аналітик із податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Перший Потужний
Перший Потужний
19 березня 2026, 9:17
Треба ще більше штрафів!!!

Щоб бізнеси винаймали маленьке приміщення, а коли приходили туди з перевірками, то просто казали, що не знають хто ці люди і взагалі вони сюди випадково прийшли, бо помилилися адресою, ну і щоб працювали в тіні, бо владі мало все нажертися крадених грошей))
HappyInterest
HappyInterest
19 березня 2026, 10:24
У нас і так людина пересічна втрачає до 80% процентів заробленого (коли все по правилам платиться), тож є ще куди рости . читайте в моєму блозі https://minfin.com.ua/ua/blogs/happyinterest/251994/ Закон Парето и налоги 20%… а может 80?

фоп — не є людина пересічна, видно хочуть зробити її такою. який тоді сенс в тому фопі. якась агентура розвалює країну зсередини
сторінку переглядає Олексій Писарев и 5 незареєстрованих відвідувачів.
