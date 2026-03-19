Штрафів значно побільшає: що уряд підготував для малого бізнесу

Демонтаж Міністерством фінансів спрощеної системи оподаткування (ССО) вступає у фінальну фазу. Про це свідчить лютневий Меморандум з МВФ. Цей документ у сфері податків на третину сформований за рахунок обіцянок, пов’язаних з платниками єдиного податку в рамках усунення зловживання спрощеною системою. Що чекає малий бізнес у наступні 2 роки розповів старший аналітик із податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеслав Черкашин В'ячеслав.

З найбільш відомого суспільству

№ 1: Поширення вимог ПДВ на всіх платників єдиного податку. Єдине що зроблять — вперше за 16 років збільшать поріг реєстрації платником податку, проте поступово і не більше ніж з 1 до 4 млн грн. Як наслідок, навіть друга група платників єдиного податку (граничний ліміт доходу до 7,2 млн грн) підлягатиме обов’язкової реєстрації як платник ПДВ. Лакмусова особливість — поширювати ПДВ на ФОПів планують раніше (з 01.01.2027), ніж рахувати податковий розрив (VAT tax gap), що покаже ПДВ-прогалини.

№ 2: Збільшена ставка військового збору (5% — для всіх та 1% або 10% МЗП — для ССО) стає постійною, а не тимчасовою (до завершення війни)

№ 3: Кожного підприємця податкова служба зможе оцінити «Чи не є він прихованим найманим працівником?» (так звані «8 ознак трудових відносин). Відповідний урядовий законопроєкт вже у парламенті № 14386 від 15.01.26 (новий Трудовий кодекс) та готується на голосування.

Несподіванки та алогізми

№ 4: Особливо фіскально небезпечною (начебто через високий ризик приховування трудових відносин) влада вважає другу групу платників єдиного податку. Тому з 2-ої групи виженуть значну кількість видів послуг (зокрема ІТ-послуги, консультаційні послуги в галузі бухобліку та аудиту, маркетинг, інженерія та право)

№ 5: Податкове навантаження 3-ої групи (навіть після військового збору) є незадовільним. Тому її (максимум через рік) чекають диференційовані та підвищені ставки єдиного податку, з особливим акцентом на види діяльності, що стануть вигнанцями з 2-ої групи (тобто айтішники, юристи, проектувальники, дизайнери, маркетологи, бухгалтери та консалтери)

№ 6: Крім загрози визнання «прихованим найманим працівником» спрощенців чекає ще одна оціночна новація — «Чи є вони елементом штучного розділення бізнесу?». Й хоча аналоги цього механізму існують у розвинутих демократіях (наприклад, Великобританії), проте український досвід імплементації є, зазвичай, найбільш агресивним до бізнесу

№ 7: Міністерство фінансів бачить загрозу навіть у вільному пересуванні суб'єктів між загальною та спрощеною системами оподаткування — будуть запроваджені обмеження можливості повернутися до використання ССО після переходу на загальну систему

№ 8: Імплементація ЄС-правил протидії ухиленню від оподаткування не оминула ФОПів. Законопроект Мінфіну від 24 лютого передбачає, що доходи підприємців, які будуть визнані «податковим зловживанням» (новий термін), чекатиме податок 30% з можливістю анулювання реєстрації платником єдиного податку.

Підсумки

Якщо всі задуми фіскальної влади будуть реалізовані, тоді:

Контакти суб'єктів спрощеної системи з податковою службою стануть частішими та неприємнішими (коли податківці почнуть вирішувати чи є ФОП та його діяльність найманим працівником / елементом дроблення якогось бізнесу / податковим зловживанням);

Регуляцій, дискреції та штрафів — значно побільшає;

Відбудеться «велике вигнання послуг» з другої групи платників єдиного податку;

Податкове навантаження на ССО — безумовно зросте.

Малий бізнес на спрощеній системі остаточно набуде статусу головного ворога та найбільшого податкового ухилянта в Україні.