У «Дії» автоматизували продовження бронювання працівників: як це працює

Раніше для продовження бронювання потрібно було спочатку анулювати попередній статус працівника, а потім подавати нову заяву. Тепер процес став безшовним: якщо працівник має діюче бронювання, а орган, що підтвердив підприємству статус критично важливого, не змінився — перебронювання відбувається автоматично без анулювання і займає до 24 годин. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кому доступна послуга

Послуга доступна для критично важливих підприємств, які своєчасно підтвердили свій статус. Подати заяву можуть керівники, підписанти або уповноважені особи за умови, що компанія внесена до Єдиного переліку.

Щоб скористатися сервісом, необхідно:

авторизуватися на порталі Дія;

обрати послугу «Продовження бронювання працівників»;

перевірити дані компанії;

додати працівників для продовження;

підписати заяву КЕПом.

«Це рішення дозволяє критично важливим підприємствам забезпечити безперервність роботи та зберегти ключових фахівців без зайвих адміністративних процедур», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.