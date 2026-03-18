Національний банк України оприлюднив результати чергового етапу операцій із забезпечення банків готівковою іноземною валютою. Дані за 18 березня підтверджують, що банківська система України наразі повністю забезпечена готівковим доларом та євро.
Дефіциту валюти немає: НБУ підбив підсумки операцій із підкріплення кас банків
Результати операцій НБУ 18 березня
Під час сьогоднішніх операцій пропозиція від регулятора значно перевищила реальний запит фінансових установ:
- Оголошений обсяг: НБУ був готовий надати $100 млн та 30 млн євро.
- Фактичний попит: Два банки-учасники подали заявки на $50 млн та 30 млн євро.
Загалом за період з 9 по 18 березня спостерігається стійка тенденція: обсяги валюти, які пропонує Нацбанк, суттєво переважають потреби банків. Це є прямим доказом відсутності дефіциту готівки в обмінниках та касах.
«Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їхніх кас готівковою іноземною валютою. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи», — йдеться у повідомленні регулятора.
Чому НБУ проводить ці операції?
Рішення про підкріплення кас банків було ухвалене 6 березня 2026 року як превентивний захід. Головною причиною став надзвичайний інцидент — незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.
Регулятор запевнив, що відповідні операції НБУ жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України.
