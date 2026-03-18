Регулювання крипторинку в Україні: НКЦПФР представила свою позицію

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
18 березня 2026, 18:12

Регулювання крипторинку в Україні: НКЦПФР представила свою позицію

16 березня відбувся експертний діалог «Регулювання використання віртуальних активів у політичному фінансуванні», організований International IDEA. У заході взяла участь радниця Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) з правових питань Віта Форсюк, яка представила позицію відомства щодо регулювання крипторинку в Україні. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Регулювання крипторинку в Україні: НКЦПФР представила свою позицію
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Учасники обговорили вплив віртуальних активів на політичне фінансування, а також пов’язані ризики для прозорості. Зокрема, йшлося про псевдонімність криптотранзакцій та їх транскордонний характер, що ускладнює контроль за джерелами фінансування. Окрему увагу приділили міжнародному досвіду — зокрема практикам Молдови та Румунії — і визначенню прогалин у національному регулюванні.

Під час дискусії Форсюк представила підходи, закладені у новому законопроєкті щодо регулювання ринку віртуальних активів в Україні.

Серед ключових інструментів, які пропонується впровадити:

  • застосування «правила подорожей» (Travel Rule) для ідентифікації учасників криптотранзакцій;
  • звітування провайдерів віртуальних активів перед податковими органами та імплементація міжнародних стандартів, зокрема Crypto-Asset Reporting Framework (CARF);
  • обмеження доступу на український ринок для учасників із російським капіталом або пов’язаних із державою-агресором.

У НКЦПФР наголошують, що ці підходи спрямовані на підвищення прозорості операцій із віртуальними активами та мінімізацію ризиків непрозорого або іноземного впливу на політичні процеси.

«За підсумками заходу планується підготовка аналітичних рекомендацій щодо посилення прозорості політичного фінансування напередодні майбутніх виборчих циклів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час виступу на GET Business Festival 2025 заявив Верховна Рада не встигне до кінця 2025 року ухвалити закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію та оподаткування доходів від криптовалюти. Голосування за ключовий документ очікувалось на початку 2026 року.

Верховна Рада ще 3 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт № 102325-д, який регулює легалізацію та оподаткування криптоактивів. Наразі документ готують до другого читання.

Однією з головних причин затримки є відсутність чіткого визначення регулятора ринку в ухваленому за основу документі. Парламентарі мають остаточно вирішити, хто виступатиме головним регулятором ринку криптоактивів в Україні: Національний банк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Раніше Гетманцев заявляв, що легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку.

Каталог пресейлів криптовалют у 2026 році

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
