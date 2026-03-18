За рік українці накопичили понад півмільйона нових боргів — Опендатабот

Українці продовжують накопичувати боргові зобов’язання. Станом на початок березня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) зафіксовано вже понад 9,5 мільйона записів. Лише за останній рік Реєстр поповнився на 514 360 нових проваджень, що становить приріст у 6%. Про це свідчать останні дані платформи Опендатабот.

Важливо розуміти, що Реєстр є динамічним інструментом: дані в ньому оновлюються безперервно, оскільки виконавчі провадження щодня відкриваються за новими боргами та закриваються після їх погашення.

Структура заборгованості

Аналіз категорій стягнень показує, що найчастіше українці потрапляють до списку боржників через адміністративні проступки та неоплачені рахунки:

Штрафи за порушення ПДР: Це наймасовіша визначена категорія, що налічує понад 2 млн проваджень (21,1% від загальної кількості).

Адміністративні правопорушення: Сюди відносяться випадки, не пов'язані з безпекою дорожнього руху — понад 1,93 млн записів (20,3%).

Стягнення на користь держави: Різноманітні санкції, мита та штрафи охоплюють 1,65 млн випадків (17,3%).

Комунальні борги: Заборгованість за світло, воду та газ стала причиною відкриття понад 816 тисяч проваджень (8,6%).

Судовий збір: Стягнення за цією статтею стосуються майже 625 тисяч осіб (6,6%).

Аліменти: Невиконання батьківських обов'язків зафіксовано у понад 209 тисячах проваджень (2,2%).

Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: — тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів.

Приватний виконавець Андрій Авторгов пояснює таку статистику змінами в класифікації Мін'юсту, які спрямовані на виявлення проблемних проваджень, через що багато записів наразі потрапляють до розділу «інші».

Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації — з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом — з 17 173 до 23 548 (+37%).

Географія боргів

Традиційно за кількістю боржників лідирує Дніпропетровщина, де зосереджено понад 1 млн проваджень (близько 11% від усього Реєстру). Також до п'ятірки областей із найбільшим борговим навантаженням увійшли:

Харківська область (675 тис.)

Місто Київ (667 тис.)

Одеська область (585 тис.)

Донецька область (526 тис.)

Гендерний аспект

Статистика свідчить про значний гендерний розрив серед боржників. Переважна більшість записів у Реєстрі припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74%). Натомість на жінок оформлено 2,44 млн проваджень (26%). При цьому варто враховувати, що на одну людину може бути відкрито одразу декілька виконавчих проваджень за різні правопорушення.