Стримати ціни на пальне можна через зниження ПДВ — експерт

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 березня 2026, 13:55

Стримати ціни на пальне можна через зниження ПДВ — експерт

Стримати зростання цін на пальне в Україні можна шляхом тимчасового зниження податків, зокрема ПДВ. Про це написав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Стримати зростання цін на пальне в Україні можна шляхом тимчасового зниження податків, зокрема ПДВ.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання котирувань

З його слів, на початку тижня на світових ринках зафіксовано різке зростання котирувань нафтопродуктів. Зокрема ціна на нафту підскочила до $117 за барель (+24%), а котирування дизельного пального — до $1 367 за т (+18%).

Куюн зазначає, що для українського ринку ключове значення мають саме котирування дизелю, оскільки вони безпосередньо закладаються у формульні контракти на постачання пального. Минулого тижня котирування на рівні $1 000 за т і вище вже сформували собівартість дизельного пального близько 70 грн/л на кордоні, а ресурс за такими цінами почав надходити в Україну у вихідні.

«Довгострокові контракти українських компаній укладені не за фіксованими цінами, а за формулами, в які підставляються дані з біржі й котирувальних агенцій. Нікого не цікавлять фізичні обсяги, важливо, що горить на табло у Лондоні», — пояснив експерт.

За його оцінками, нинішній рівень котирувань $1 367 за т відповідає приблизно 80 грн/л собівартості дизельного пального на кордоні України. Лише за вихідні ціна зросла приблизно на $200 за т, або на 9 грн/л, а з початку кризи — на $600 за т, що еквівалентно майже 30 грн/л.

Водночас роздрібні ціни в Україні за останній тиждень зросли лише на 6−8 грн/л, що значно менше за динаміку міжнародних котирувань.

Експерт наголошує, що ключовою проблемою для ринку наразі є не лише ціни, а й обмеження постачань із зовнішніх ринків, тому уряду необхідно працювати над відновленням і диверсифікацією постачань пального.

Водночас, як зазначає Куюн, спроби стримати ціни за рахунок дешевшого пального державної «Укрнафти» не матимуть суттєвого ефекту.

«Намагання щось відкоригувати з допомогою „Укрнафти“ нічого не дасть», — зазначив він, пояснивши, що дешеве пальне швидко викуплять великими партіями для подальшого перепродажу.

«Дешеве пальне будуть першочергово розмітати бочками, каністрами та єврокубами, зокрема й для подальшого перепродажу. Або треба ставити ліміти, як в Ірані. Частка „Укрнафти“ — 12,5% ринку. З них 60% — корпоративні продажі на державні, муніципальні та інші організації. „Фізикам“ залишається 5% ринку — це неповні 2 дні національних продажів», — каже очільник «А-95».

Натомість, на його погляд, реальним інструментом впливу на ціни може бути тимчасове зниження податкового навантаження.

«А щодо регулювання цін, якщо є таке бажання, немає іншого шляху, крім зниження податків. Нагадаю, зокрема 2022 року знижували ПДВ з 20% до 7%. Сьогодні аналогічний крок пригасив би ціни на 10 грн/л», — резюмував Сергій Куюн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
9 березня 2026, 14:14
#
Нельзя во время войны снижать налоги. Иначе за что будут воевать парни на нуле? Людям на еду хватает? Хватает. Нужно стричь ФОПов и прочих барыг и спекулянтов, и запретить повышать цены. Тогда будут и налоги идти хорошие на нашу победу. А показательно посадить пару спекулянтов/барыг которые наживаются на простых людях продавая топливо втридорога, и все остальные встанут по струнке.
+
0
Vell12
Vell12
9 березня 2026, 14:44
#
90 млрд євро безвідсоткового кредиту ЄС зникло у «трубі Дружби». Віповідно ніякого зниження ПДВ, акцизу і т.д. не буде. Така ціна жартів у політиці.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
9 березня 2026, 14:47
#
Это не шутки, а внутренний стержень Президента, который утер нос отращивающему пузо Орбану, путинской подстилке.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами