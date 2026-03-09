Стримати ціни на пальне можна через зниження ПДВ — експерт

Стримати зростання цін на пальне в Україні можна шляхом тимчасового зниження податків, зокрема ПДВ. Про це написав директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Зростання котирувань

З його слів, на початку тижня на світових ринках зафіксовано різке зростання котирувань нафтопродуктів. Зокрема ціна на нафту підскочила до $117 за барель (+24%), а котирування дизельного пального — до $1 367 за т (+18%).

Куюн зазначає, що для українського ринку ключове значення мають саме котирування дизелю, оскільки вони безпосередньо закладаються у формульні контракти на постачання пального. Минулого тижня котирування на рівні $1 000 за т і вище вже сформували собівартість дизельного пального близько 70 грн/л на кордоні, а ресурс за такими цінами почав надходити в Україну у вихідні.

«Довгострокові контракти українських компаній укладені не за фіксованими цінами, а за формулами, в які підставляються дані з біржі й котирувальних агенцій. Нікого не цікавлять фізичні обсяги, важливо, що горить на табло у Лондоні», — пояснив експерт.

За його оцінками, нинішній рівень котирувань $1 367 за т відповідає приблизно 80 грн/л собівартості дизельного пального на кордоні України. Лише за вихідні ціна зросла приблизно на $200 за т, або на 9 грн/л, а з початку кризи — на $600 за т, що еквівалентно майже 30 грн/л.

Водночас роздрібні ціни в Україні за останній тиждень зросли лише на 6−8 грн/л, що значно менше за динаміку міжнародних котирувань.

Експерт наголошує, що ключовою проблемою для ринку наразі є не лише ціни, а й обмеження постачань із зовнішніх ринків, тому уряду необхідно працювати над відновленням і диверсифікацією постачань пального.

Водночас, як зазначає Куюн, спроби стримати ціни за рахунок дешевшого пального державної «Укрнафти» не матимуть суттєвого ефекту.

«Намагання щось відкоригувати з допомогою „Укрнафти“ нічого не дасть», — зазначив він, пояснивши, що дешеве пальне швидко викуплять великими партіями для подальшого перепродажу.

«Дешеве пальне будуть першочергово розмітати бочками, каністрами та єврокубами, зокрема й для подальшого перепродажу. Або треба ставити ліміти, як в Ірані. Частка „Укрнафти“ — 12,5% ринку. З них 60% — корпоративні продажі на державні, муніципальні та інші організації. „Фізикам“ залишається 5% ринку — це неповні 2 дні національних продажів», — каже очільник «А-95».

Натомість, на його погляд, реальним інструментом впливу на ціни може бути тимчасове зниження податкового навантаження.

«А щодо регулювання цін, якщо є таке бажання, немає іншого шляху, крім зниження податків. Нагадаю, зокрема 2022 року знижували ПДВ з 20% до 7%. Сьогодні аналогічний крок пригасив би ціни на 10 грн/л», — резюмував Сергій Куюн.