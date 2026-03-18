18 березня середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 53 коп. до 70,22 грн/л, на дизельне пальне — на 71 коп. до 78,48 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
18 березня 2026, 16:34
Бензин та дизель знову додали в ціні: що відбувається на АЗС 18 березня
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як змінилися ціни на пальне
- А-95 (преміум) — 73,73 грн/л (здорожчав на 51 коп.)
- А-95 — 70,22 грн/л (здорожчав на 53 коп.)
- А-92 — 66,33 грн/л (здорожчав на 11 коп.),
- ДП — 78,48 грн/л (здорожчало на 71 коп).
Середня ціна автогазу становить 43,9 грн/л, що на 15 коп. дорожче порівняно з попереднім днем.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі