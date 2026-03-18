США вперше з 2019 року виставлять на продаж ліцензії на видобуток нафти і газу в нафтовому резерві Аляски

Уряд США у середу, 18 березня, проведе аукціон із продажу прав на видобуток нафти й газу в Національному нафтовому резерві Аляски — вперше з 2019 року. Це стане черговою перевіркою інтересу галузі до освоєння ресурсів у цьому регіоні, повідомляє Reuters.

Бюро з управління землями (BLM), що входить до структури Міністерства внутрішніх справ США, виставляє на торги 600 ділянок загальною площею близько 5,5 млн акрів (2,2 млн гектарів). Пропозиції компаній будуть відкриті та оголошені в прямому ефірі на сайті агентства о 10:00 за місцевим часом Аляски (19:00 за Києвом).

Політичний контекст та законодавча база

Цей аукціон — перший щонайменше з п’яти, передбачених законом «One Big Beautiful Bill Act», який минулого року підписав президент Дональд Трамп.

Адміністрація Трампа активно просуває стратегію розширення внутрішнього виробництва енергоносіїв. Нинішні кроки спрямовані на скасування обмежень епохи Джо Байдена щодо буріння в заповідних зонах Аляски та стимулювання видобутку нафти і газу на федеральних землях.

Читайте також: Нафта дешевшає: Ірак відновив експорт через Туреччину

Економічні ризики та стриманий інтерес індустрії

Втім, останніми роками інтерес нафтових і газових компаній до Аляски залишається стриманим. Видобуток у цьому регіоні вважається ризикованим і потребує багаторічних робіт та мільярдних інвестицій. Зокрема, на початку цього місяця галузь взагалі проігнорувала аукціон із продажу прав на морське буріння в затоці Кука.

Національний нафтовий резерв Аляски, відомий як NPR-A, охоплює близько 23 млн акрів і був створений у 1970-х роках для розвитку видобутку енергоносіїв на тлі енергетичної кризи.

Попередній аукціон у 2019 році приніс $11,3 млн заявок на ділянки загальною площею 1,05 млн акрів.

Влада штату Аляска та частина корінних громад підтримують видобуток, оскільки він забезпечує податкові надходження та створює робочі місця. Водночас екологи попереджають, що розвиток нафтових і газових проєктів може зашкодити природним середовищам існування таких видів, як полярні ведмеді та карибу (північні олені).