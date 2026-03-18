Нафта дешевшає: Ірак відновив експорт через Туреччину

У середу, 18 березня, світові ціни на нафту продемонстрували зниження після новини про відновлення експорту нафти з іракських родовищ Кіркук до турецького порту Джейхан. Це дещо заспокоїло глобальні ринки, які побоювалися дефіциту постачань із Близького Сходу, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Станом на 09:31 ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,51 (1,46%) — до $101,91 за барель. Американська нафта WTI втратила $2,75 (2,86%) і торгується по $93,46.

Попри це зниження, ціна Brent утримується вище позначки $100 вже чотири сесії поспіль через відсутність ознак деескалації конфлікту з Іраном.

Іракський транзит

Джерела в North Oil Company підтвердили, що прокачування нафти трубопроводом відновлено після того, як уряд Іраку та Регіональний уряд Курдистану (KRG) досягли згоди у вівторок.

Ірак планує прокачувати щонайменше 100 000 барелів на добу. Будь-який додатковий обсяг на ринку зараз є критично важливим, оскільки видобуток на основних південних родовищах Іраку впав на 70% (до 1,3 млн б/д) через закриття Ормузької протоки.

Ескалація конфлікту: загибель лідера служби безпеки Ірану

Ситуація в регіоні залишається напруженою. У вівторок Іран підтвердив загибель свого очільника служби безпеки Алі Ларіджані внаслідок ізраїльської атаки. Це найвищий посадовець, ліквідований з моменту загибелі Верховного лідера Алі Хаменеї наприкінці лютого.

За даними джерел, новий верховний лідер Ірану вже відхилив усі пропозиції щодо деескалації, які передавали країни-посередники. Водночас військові США завдали ударів по іранських позиціях поблизу Ормузької протоки, щоб нейтралізувати протикорабельні ракети, які загрожують міжнародному судноплавству.

Запаси у США та прогнози аналітиків

Додатковим фактором тиску на ціни стали дані Американського інституту нафти (API).

За тиждень, що завершився 13 березня, запаси нафти в США несподівано зросли на 6,56 млн барелів. Це значно перевищило прогнози аналітиків, які очікували приріст лише на 380 тисяч барелів.

«Нафта по $100 залишається новою реальністю, а криза навколо Ормузької протоки не вщухає», — зазначив старший аналітик LSEG Ань Фам.

Деякі екперти, зокрема з China Futures, сподіваються, що активні дії США на узбережжі Ірану можуть призвести до швидшої розв'язки конфлікту, проте ринок залишається вкрай волатильним.