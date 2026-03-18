18 березня 2026, 15:25

Долар втрачає імпульс захисного активу: прогнози аналітиків щодо пари EUR/USD

Новий виток збройного конфлікту на Близькому Сході спровокував різке зростання цін на енергоносії та механічне зміцнення американського долара. Проте аналітики сумніваються, що світ побачить повторення жорсткого сценарію 2022 року з радикальним підвищенням ставок, оскільки європейські країни встигли накопичити більший запас міцності. Про це повідомляє аналітичний центр ING Think.

Долар зростає, але ФРС стримає темпи

З початком нових бойових дій вартість нафти та природного газу стрімко пішла вгору, традиційно потягнувши за собою курс долара як головного захисного активу. Експерти нагадують: під час попередньої глобальної кризи у 2022 році американська валюта злетіла на понад 15%. Однак зараз такий розвиток подій виглядає малоймовірним.

Головна причина полягає в тому, що Федеральна резервна система США (ФРС) навряд чи знову розпочне агресивний цикл посилення монетарної політики та підвищить ставку на 500 базисних пунктів. Якщо аномально високі ціни на енергоносії не призведуть до затяжної та глибокої глобальної рецесії, потенціал для подальшого зміцнення долара залишатиметься відносно обмеженим.

Європа краще підготовлена до енергетичного шантажу

На відміну від 2022 року, Європа зустрічає новий енергетичний шок у значно кращій формі. Регіон суттєво зменшив свою залежність від природного газу та розширив доступ до відновлюваних джерел енергії і атомної генерації.

Окрім того, Європейський центральний банк (ЄЦБ) наразі перебуває значно ближче до рішення про посилення своєї політики, ніж американська ФРС, яка змушена балансувати між двома мандатами — стабільною інфляцією та підтримкою максимального рівня зайнятості. Навіть під час моделювання найгірших сценаріїв енергетичної кризи аналітики не бачать передумов для того, щоб курс пари EUR/USD зміг стабільно закріпитися нижче зони 1,10−1,12 цього року, хоча загальний базовий прогноз для євро і був дещо знижений.

Ситуація у країнах G10 та вразливість Азії

Серед валют країн «Групи десяти» (G10) найкраще тримають удар валюти тих держав, що експортують сировину. Зростання австралійського долара виглядає більш стійким порівняно з канадським, проте обидві валюти можуть сильно постраждати у разі масштабного обвалу на світових фондових ринках.

Британський фунт перебуває у хиткому становищі: поточні ринкові очікування щодо жорсткої політики Банку Англії можуть дуже швидко розвіятися. Тим часом влада Японії та Швейцарії, ймовірно, готується до ручного втручання та валютних інтервенцій, щоб зупинити неконтрольоване ослаблення єни та надмірне зміцнення швейцарського франка відповідно.

Щодо ринків, що розвиваються, в Азії найбільшу вразливість до енергетичного шоку демонструють валюти Індонезії та Філіппін. Якщо ж геополітична напруга найближчим часом спаде, валютна пара USD/CNY (долар/юань) може легко перейти у новий торговий діапазон 6,70−7,00. Тим часом у регіоні Центральної та Східної Європи (CEE) головним фактором волатильності залишається Угорщина напередодні квітневих виборів.

Блокада Ормузької протоки та політична криза в Угорщині

У березні 2026 року збройний конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану призвів до фактичного блокування Ормузької протоки, через яку щоденно проходить близько 20% світового постачання нафти. Через атаки на танкери ціна на еталонну марку нафти Brent тимчасово злітала до $120 за барель, а зараз стабільно тримається в діапазоні $95−105. Аби вгамувати ринок, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) ухвалило безпрецедентне рішення про роздрукування рекордних 400 мільйонів барелів із надзвичайних резервів країн-учасниць.

Тим часом у регіоні CEE головним тригером нестабільності для місцевих валют стала Угорщина, де 12 квітня 2026 року відбудуться критично важливі парламентські вибори. Чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан вперше за 16 років стикається з реальною загрозою втрати влади — опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром лідирує в незалежних опитуваннях (близько 48% проти 39% у правлячої «Фідес»). Ситуація ускладнюється розслідуваннями західних медіа про спроби російських політтехнологів втрутитися у виборчий процес на користь Орбана та зустрічними заявами угорського уряду про те, що Україна та ЄС нібито намагаються усунути його від влади. Ці жорсткі політичні баталії чинять суттєвий тиск на угорський форинт.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
