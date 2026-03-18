Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
18 березня 2026, 13:18

Українцям дозволять блокувати видачу кредитів на власне ім'я

Українці отримають довгоочікуваний інструмент для заборони на оформлення кредитів на власне ім'я. Опція блокування буде доступна через мобільний застосунок «Дія» або безпосередньо у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Відповідний механізм захисту від фінансового шахрайства закладено урядовцями в законопроєкті № 14013, який наразі готується до ухвалення у другому читанні. Про це повідомляє «Судово-юридична газета» із посиланням на члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольгу Василевську-Смаглюк.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Механізм блокування: від смартфона до реєстру НБУ

Депутатка пояснила логіку нового антишахрайського алгоритму. Будь-який громадянин, який побоюється за збереження своїх персональних даних або просто не планує користуватися позиками, зможе активувати блокування буквально натисканням однієї кнопки в «Дії» (або написавши паперову заяву у ЦНАПі).

Після цього статус про «самозаборону» автоматично потраплятиме до спеціального публічного електронного реєстру. Очікується, що адміністрування цієї бази даних візьме на себе Національний банк України.

Завдяки інтеграції реєстру з бюро кредитних історій, фінансові установи будуть зобов'язані перевіряти статус клієнта перед погодженням позики. Наявність активної самозаборони слугуватиме безальтернативним червоним світлом для системи, і будь-яка спроба оформити договір автоматично відхилятиметься.

Захист військових як головний стимул реформи

Одним із головних мотивів впровадження цієї системи є епідемія крадіжок цифрових особистостей, коли зловмисники оформлюють мікрокредити онлайн, використовуючи чужі телефони чи документи. Як зазначають у парламенті, сьогодні найуразливішою ціллю для таких схем стали військовослужбовці.

Наразі жертви таких схем змушені самостійно доводити свою непричетність у судах, поки кредитори вимагають від них сплати боргів.

Законопроєкт № 14013: деталі

Згідно з документами профільного комітету, окрім самозаборони, закон впроваджує критичну правову норму: якщо фінансова установа видасть кредит особі, яка заблокувала цю можливість у реєстрі, такий правочин автоматично визнаватиметься нікчемним. Це означає, що жертві шахрайства більше не доведеться судитися з банком чи мікрофінансовою організацією — борг списуватиметься як недійсний з моменту підписання паперів зловмисником. Також законопроєкт встановлює жорсткі межі зберігання кредитної історії (до 10 років з подальшим обов'язковим знищенням) та дозволяє НБУ безпосередньо контролювати структуру власності, репутацію керівництва та рівень кіберзахисту самих бюро кредитних історій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 40 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами