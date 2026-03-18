Українцям дозволять блокувати видачу кредитів на власне ім'я

Українці отримають довгоочікуваний інструмент для заборони на оформлення кредитів на власне ім'я. Опція блокування буде доступна через мобільний застосунок «Дія» або безпосередньо у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Відповідний механізм захисту від фінансового шахрайства закладено урядовцями в законопроєкті № 14013, який наразі готується до ухвалення у другому читанні. Про це повідомляє «Судово-юридична газета» із посиланням на члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольгу Василевську-Смаглюк.

Механізм блокування: від смартфона до реєстру НБУ

Депутатка пояснила логіку нового антишахрайського алгоритму. Будь-який громадянин, який побоюється за збереження своїх персональних даних або просто не планує користуватися позиками, зможе активувати блокування буквально натисканням однієї кнопки в «Дії» (або написавши паперову заяву у ЦНАПі).

Після цього статус про «самозаборону» автоматично потраплятиме до спеціального публічного електронного реєстру. Очікується, що адміністрування цієї бази даних візьме на себе Національний банк України.

Завдяки інтеграції реєстру з бюро кредитних історій, фінансові установи будуть зобов'язані перевіряти статус клієнта перед погодженням позики. Наявність активної самозаборони слугуватиме безальтернативним червоним світлом для системи, і будь-яка спроба оформити договір автоматично відхилятиметься.

Захист військових як головний стимул реформи

Одним із головних мотивів впровадження цієї системи є епідемія крадіжок цифрових особистостей, коли зловмисники оформлюють мікрокредити онлайн, використовуючи чужі телефони чи документи. Як зазначають у парламенті, сьогодні найуразливішою ціллю для таких схем стали військовослужбовці.

Наразі жертви таких схем змушені самостійно доводити свою непричетність у судах, поки кредитори вимагають від них сплати боргів.

Законопроєкт № 14013: деталі

Згідно з документами профільного комітету, окрім самозаборони, закон впроваджує критичну правову норму: якщо фінансова установа видасть кредит особі, яка заблокувала цю можливість у реєстрі, такий правочин автоматично визнаватиметься нікчемним. Це означає, що жертві шахрайства більше не доведеться судитися з банком чи мікрофінансовою організацією — борг списуватиметься як недійсний з моменту підписання паперів зловмисником. Також законопроєкт встановлює жорсткі межі зберігання кредитної історії (до 10 років з подальшим обов'язковим знищенням) та дозволяє НБУ безпосередньо контролювати структуру власності, репутацію керівництва та рівень кіберзахисту самих бюро кредитних історій.