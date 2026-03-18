Інвестфонди рекордними темпами виводять активи у кеш

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 березня 2026, 10:10

Інвестфонди рекордними темпами виводять активи у кеш

Управляючі глобальними інвестиційними фондами нарощують частку готівки найшвидшими темпами з часів пандемії COVID-19: війна в Ірані та ризики у сегменті приватного кредитування підривають колишній оптимізм,пише Financial Times.

Управляючі глобальними інвестиційними фондами нарощують частку готівки найшвидшими темпами з часів пандемії COVID-19: війна в Ірані та ризики у сегменті приватного кредитування підривають колишній оптимізм,пише Financial Times.► Читайте Telegram-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниІнвестфонди переходять у готівкуСередній обсяг готівкових коштів у портфелях глобальних фондів у березні зріс до 4,3% проти 3,2% місяцем раніше — це найрізкіший стрибок з березня 2020 року, випливає з опитування Bank of America керуючих глобальними фондами, на яке посилається Financial Times.

► Читайте Telegram-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Інвестфонди переходять у готівку

Середній обсяг готівкових коштів у портфелях глобальних фондів у березні зріс до 4,3% проти 3,2% місяцем раніше — це найрізкіший стрибок з березня 2020 року, випливає з опитування Bank of America керуючих глобальними фондами, на яке посилається Financial Times.

Зростання стало значним розворотом після січня, коли частка готівки у фондах перебувала на рекордно низькому рівні, відображаючи впевненість інвесторів у економічному зростанні та зростанні фондового ринку, зазначає газета.

Крім того, частка керуючих інвестиційними фондами, які прогнозують прискорення глобального зростання, впала до 7% з майже 40% місяцем раніше; тоді як очікування зростання інфляції серед них зросли до 45% з 9%, випливає з опитування Bank of America.

Опитування, про яке йдеться, було підготовлено під керівництвом стратега Bank of America Майкла Хартнетта, воно охопило 181 керуючого фондами з активами під управлінням на суму близько $500 млрд, пише MarketWatch.

Згідно з цим же опитуванням, керуючі фондами згодні з низхідною траєкторією прогнозування цін на нафту: лише десята частина з них вважає, що до кінця 2026 року ціни на нафту марки Brent будуть вище $90 за барель. На торгах 17 березня Brent торгується на рівні $102,7 за барель.

Що кажуть аналітики

З початку ескалації конфлікту на Близькому Сході 28 лютого акції та державні облігації подешевшали на тлі перебоїв із постачанням нафти та подорожчання цін на енергоносії, пише Financial Times.

Інвестори побоюються, що це вдарить по глобальному економічному зростанню і спровокує інфляційний шок, який утримає центробанки від зниження процентних ставок. «У короткостроковій перспективі від цього шоку буде практично ніде сховатися», — заявили аналітики BlackRock, яких цитує видання.

Голова стратегії з глобальних акцій Robeco Міхіл Плакман зазначив, що інвестори «починають усвідомлювати» ризик затяжного конфлікту, який «вдарить по ринках», цитує його FT.

Додатковий тиск на настрої інвесторів чинили побоювання щодо стійкості сегмента приватного кредитування, які посилилися після розпродажу в технологічному секторі минулого місяця.

«Ефект доміно» на ринках

Аналітики JPMorgan 16 березня попередили про ризик «ефекту доміно» на ринках: якщо ціни на нафту втримаються вище $90 за барель, це може спровокувати падіння індексу S&P 500 на 10−15%. За їхньою оцінкою, у міру наближення ціни на нафту марки Brent до $120 за барель — розпродажі на фондовому ринку США можуть прискоритися, а економіка США може опинитися під тиском через подорожчання палива і так званий «ефект багатства», коли зниження вартості активів змушує споживачів скорочувати витрати.

Навіть падіння S&P 500 на 10% здатне знизити споживання приблизно на 1% і посилити ризики рецесії, зазначали стратеги JPMorgan.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
LSD75
LSD75
18 березня 2026, 10:18
#
Кэш сейчас надёжнее
+
0
JWT
JWT
18 березня 2026, 11:12
#
В якій валюті?
+
+15
Smerch747
Smerch747
18 березня 2026, 11:38
#
Гривня
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Олександр Савчук и 393 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами