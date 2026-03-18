Інвестфонди рекордними темпами виводять активи у кеш

Управляючі глобальними інвестиційними фондами нарощують частку готівки найшвидшими темпами з часів пандемії COVID-19: війна в Ірані та ризики у сегменті приватного кредитування підривають колишній оптимізм, пише Financial Times.

Інвестфонди переходять у готівку

Середній обсяг готівкових коштів у портфелях глобальних фондів у березні зріс до 4,3% проти 3,2% місяцем раніше — це найрізкіший стрибок з березня 2020 року, випливає з опитування Bank of America керуючих глобальними фондами, на яке посилається Financial Times.

Зростання стало значним розворотом після січня, коли частка готівки у фондах перебувала на рекордно низькому рівні, відображаючи впевненість інвесторів у економічному зростанні та зростанні фондового ринку, зазначає газета.

Крім того, частка керуючих інвестиційними фондами, які прогнозують прискорення глобального зростання, впала до 7% з майже 40% місяцем раніше; тоді як очікування зростання інфляції серед них зросли до 45% з 9%, випливає з опитування Bank of America.

Опитування, про яке йдеться, було підготовлено під керівництвом стратега Bank of America Майкла Хартнетта, воно охопило 181 керуючого фондами з активами під управлінням на суму близько $500 млрд, пише MarketWatch.

Згідно з цим же опитуванням, керуючі фондами згодні з низхідною траєкторією прогнозування цін на нафту: лише десята частина з них вважає, що до кінця 2026 року ціни на нафту марки Brent будуть вище $90 за барель. На торгах 17 березня Brent торгується на рівні $102,7 за барель.

Що кажуть аналітики

З початку ескалації конфлікту на Близькому Сході 28 лютого акції та державні облігації подешевшали на тлі перебоїв із постачанням нафти та подорожчання цін на енергоносії, пише Financial Times.

Інвестори побоюються, що це вдарить по глобальному економічному зростанню і спровокує інфляційний шок, який утримає центробанки від зниження процентних ставок. «У короткостроковій перспективі від цього шоку буде практично ніде сховатися», — заявили аналітики BlackRock, яких цитує видання.

Голова стратегії з глобальних акцій Robeco Міхіл Плакман зазначив, що інвестори «починають усвідомлювати» ризик затяжного конфлікту, який «вдарить по ринках», цитує його FT.

Додатковий тиск на настрої інвесторів чинили побоювання щодо стійкості сегмента приватного кредитування, які посилилися після розпродажу в технологічному секторі минулого місяця.

«Ефект доміно» на ринках

Аналітики JPMorgan 16 березня попередили про ризик «ефекту доміно» на ринках: якщо ціни на нафту втримаються вище $90 за барель, це може спровокувати падіння індексу S&P 500 на 10−15%. За їхньою оцінкою, у міру наближення ціни на нафту марки Brent до $120 за барель — розпродажі на фондовому ринку США можуть прискоритися, а економіка США може опинитися під тиском через подорожчання палива і так званий «ефект багатства», коли зниження вартості активів змушує споживачів скорочувати витрати.

Навіть падіння S&P 500 на 10% здатне знизити споживання приблизно на 1% і посилити ризики рецесії, зазначали стратеги JPMorgan.