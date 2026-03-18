За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у 2025 році кожне третє сільське домогосподарство повідомило про зниження доходів. Про це написала народний депутат Ніна Южаніна.
В Україні кожне третє сільське домогосподарство втратило доходи — Южаніна
Втрати агросектору
Серед родин, які залежать від агросектору, ситуація ще гірша — 48% втратили доходи.
За результатами дослідження:
- 40% домогосподарств займаються агровиробництвом, але 86% із них виробляють продукцію переважно для власного споживання, а не для ринку.
«Тобто мова вже не про розвиток, а про виживання», — зазначила Южаніна.
За її словами, ще один тривожний сигнал — 75% домогосподарств змушені вдаватися до негативних стратегій, щоб вижити:
- витрачати заощадження;
- брати позики;
- економити на медицині та освіті.
Ситуація критична
У прифронтових районах ситуація критична:
- 42% родин живуть за рахунок пенсій;
- 3% — взагалі не мають жодних доходів.
Виробництво також скорочується:
- у 30% домогосподарств зменшилось рослинництво (Херсонська область — 45%);
- кожен п’ятий виробник втратив худобу через війну.
Хто найбільш вразливий
Найбільш вразливі:
- внутрішньо переміщені особи
- домогосподарства, очолювані жінками
- сім'ї поблизу лінії фронту (дослідження охопило 2 800 домогосподарств у дев’яти прифронтових областях).
«Ці дані — не просто статистика. Це сигнал про те, що сільська економіка в прифронтових регіонах деградує. І якщо сьогодні більшість виробляє лише „для себе“, то завтра ми отримаємо ще глибшу проблему — скорочення внутрішнього виробництва і залежність від імпорту продовольства», — підсумувала народний депутат.
