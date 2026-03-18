В Україні кожне третє сільське домогосподарство втратило доходи — Южаніна

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у 2025 році кожне третє сільське домогосподарство повідомило про зниження доходів. Про це написала народний депутат Ніна Южаніна.

Втрати агросектору

Серед родин, які залежать від агросектору, ситуація ще гірша — 48% втратили доходи.

За результатами дослідження:

40% домогосподарств займаються агровиробництвом, але 86% із них виробляють продукцію переважно для власного споживання, а не для ринку.

«Тобто мова вже не про розвиток, а про виживання», — зазначила Южаніна.

За її словами, ще один тривожний сигнал — 75% домогосподарств змушені вдаватися до негативних стратегій, щоб вижити:

витрачати заощадження;

брати позики;

економити на медицині та освіті.

Ситуація критична

У прифронтових районах ситуація критична:

42% родин живуть за рахунок пенсій;

3% — взагалі не мають жодних доходів.

Виробництво також скорочується:

у 30% домогосподарств зменшилось рослинництво ​(Херсонська область — 45%);

кожен п’ятий виробник втратив худобу через війну.

Хто найбільш вразливий

Найбільш вразливі:

внутрішньо переміщені особи

домогосподарства, очолювані жінками

сім'ї поблизу лінії фронту (дослідження охопило 2 800 домогосподарств у дев’яти прифронтових областях).

«Ці дані — не просто статистика. Це сигнал про те, що сільська економіка в прифронтових регіонах деградує. І якщо сьогодні більшість виробляє лише „для себе“, то завтра ми отримаємо ще глибшу проблему — скорочення внутрішнього виробництва і залежність від імпорту продовольства», — підсумувала народний депутат.