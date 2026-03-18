Mastercard купує стейблкоїн-платформу BVNK за $1,8 млрд

Mastercard купує компанію BVNK, яка спеціалізується на інфраструктурі для стейблкоін-платежів, за $1,8 млрд. Очікується, що ця угода зміцнить позиції Mastercard у сфері блокчейн-переказів, ідеться в повідомленні Mastercard від 17 березня.

Як зазначає компанія, обсяги платежів у стейблкоїнах у 2025 році досягли щонайменше $350 млрд, а зростаюча регуляторна ясність стимулює банки та фінтех-компанії досліджувати продукти, пов’язані з токенізованими депозитами та грошовими переказами на основі блокчейну.

Mastercard та її конкурент Visa (V.N) прагнуть стати лідерами у швидкозростаючому сегменті, пише Reuters. Угода передбачає $300 млн умовних виплат, очікується її завершення до кінця 2026 року.

BVNK, заснована у 2021 році, створює інфраструктуру, яка з'єднує фіатні валюти зі стейблкоїнами. Її платформа дозволяє відправляти та отримувати платежі у всіх основних блокчейн-мережах більш ніж у 130 країнах.

Придбання дасть можливість користувачам застосовувати цифрові токени для міжнародних переказів, бізнес-платежів та виплат.

«Ми очікуємо, що з часом більшість фінансових установ і фінтех-компаній запропонують послуги з цифровими валютами», — зазначив Йорн Ламберт, головний продуктовый директор Mastercard.

Компанія продовжує розширювати присутність у сфері цифрових активів через ініціативи, як-от Crypto Partner Program, щоб інтегрувати блокчейн-платежі в існуючу мережу Mastercard.

Нагадаємо

11 березня Mastercard оголосила про запуск програми Crypto Partner Program, яка об'єднує понад 85 компаній із секторів цифрових активів і платіжних технологій. Головна мета ініціативи — інтегрувати блокчейн із існуючою фінансовою інфраструктурою, що підтримує глобальну торгівлю, і створити безпечні та сумісні рішення для платежів у цифровому просторі.