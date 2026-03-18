Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
18 березня 2026, 8:23

Mastercard купує стейблкоїн-платформу BVNK за $1,8 млрд

Mastercard купує компанію BVNK, яка спеціалізується на інфраструктурі для стейблкоін-платежів, за $1,8 млрд. Очікується, що ця угода зміцнить позиції Mastercard у сфері блокчейн-переказів, ідеться в повідомленні Mastercard від 17 березня.

Жага лідерства

Як зазначає компанія, обсяги платежів у стейблкоїнах у 2025 році досягли щонайменше $350 млрд, а зростаюча регуляторна ясність стимулює банки та фінтех-компанії досліджувати продукти, пов’язані з токенізованими депозитами та грошовими переказами на основі блокчейну.

Mastercard та її конкурент Visa (V.N) прагнуть стати лідерами у швидкозростаючому сегменті, пише Reuters. Угода передбачає $300 млн умовних виплат, очікується її завершення до кінця 2026 року.

BVNK, заснована у 2021 році, створює інфраструктуру, яка з'єднує фіатні валюти зі стейблкоїнами. Її платформа дозволяє відправляти та отримувати платежі у всіх основних блокчейн-мережах більш ніж у 130 країнах.

Придбання дасть можливість користувачам застосовувати цифрові токени для міжнародних переказів, бізнес-платежів та виплат.

«Ми очікуємо, що з часом більшість фінансових установ і фінтех-компаній запропонують послуги з цифровими валютами», — зазначив Йорн Ламберт, головний продуктовый директор Mastercard.

Компанія продовжує розширювати присутність у сфері цифрових активів через ініціативи, як-от Crypto Partner Program, щоб інтегрувати блокчейн-платежі в існуючу мережу Mastercard.

Нагадаємо

11 березня Mastercard оголосила про запуск програми Crypto Partner Program, яка об'єднує понад 85 компаній із секторів цифрових активів і платіжних технологій. Головна мета ініціативи — інтегрувати блокчейн із існуючою фінансовою інфраструктурою, що підтримує глобальну торгівлю, і створити безпечні та сумісні рішення для платежів у цифровому просторі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами