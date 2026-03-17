Мінфін підвищив дохідність ОВДП, перервавши тренд на зниження

Міністерство фінансів 17 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,53 млрд грн, що на 0,7 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 4,23 млрд гр. При цьому Мінфін підвищив ставки за однією облігацією. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,41 млрд грн під 15,12% з погашенням 24 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,11%);

2,12 млрд грн під 16,13% з погашенням 25 квітня 2029 року.

Із початку 2026 року держава вже залучила 117,2 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 2,1 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП.