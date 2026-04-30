У квітні до держбюджету надійшло понад 400 мільярдів

Міністерство фінансів оприлюднило оперативні дані щодо виконання державного бюджету у квітні 2026 року. Завдяки податковим надходженням та міжнародній підтримці, загальний та спеціальний фонди поповнилися на 407,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За оперативними даними, у квітні 2026 року до загального фонду надійшло 301,5 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Податкові надходження

За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 93 млрд грн, в тому числі:

35,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

30,0 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 47,6 млрд, відшкодовано — 17,6 млрд грн);

15,5 млрд грн — акцизний податок;

5,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

4,7 млрд грн — рентна плата.

Митні платежі

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 73,8 млрд гривень.

Міжнародна допомога

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 55,1 млрд гривень.

Соціальні внески та підсумки

Крім того, 61,1 млрд грн (станом на 30 квітня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.