Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 квітня 2026, 16:14

У США розблокували $400 мільйонів для України після затримок у Пентагоні

Міністр оборони США Піт Гегсет у середу підтвердив, що $400 млн допомоги для України були розблоковані. Рішення було ухвалене після того, як сенатор-республіканець Мітч Макконнелл опублікував гостру колонку з критикою затримки фінансування. Про це повідомляє The Hill.

Фото: pixabay

Деталі розблокування коштів

Під час слухань у відповідь на запитання конгресвумен Сари Елфрет Гегсет зазначив: «Міністерство визнає, що ці $400 млн були виділені на розбудову європейського потенціалу, і станом на вчора вони були вивільнені».

Контролер Пентагону Джулс Герст III уточнив статус цих грошей:

  • Кошти наразі не перебувають під контрактом, але вони розблоковані для подальшого укладання договорів.
  • Термін появи озброєння безпосередньо на полі бою залежатиме від того, які саме оборонні товари будуть закуплені.

Пентагон планує використовувати ці кошти, спираючись на поради командувачів EUCOM (Європейського командування збройних сил США) для максимально ефективного застосування.

Контекст

Затримка фінансування викликала обурення у Мітча Макконнелла, який звинуватив у навмисному гальмуванні заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі. За словами сенатора, це не перший подібний випадок: раніше Колбі назвав допомогу Україні та союзникам по НАТО у Балтії «марнотратством» і намагався вилучити ці статті з бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік.

Конгресвумен Сара Елфрет під час слухань підкреслила стратегічну важливість України.

«Україна зробила для нас на Близькому Сході, можливо, більше, ніж будь-який інший союзник… Вони перехоплюють іранські безпілотники, які загрожують нам і силам партнерів», — зазначила вона.

Про яку допомогу йдеться

Фінансування було передбачено Законом про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік загальним обсягом $900 мільярдів. Документ передбачає:

  • $400 млн для України у 2026 році.
  • Ще $400 млн у 2027 році через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI).

Ці кошти мають піти на оплату виробництва пріоритетних видів озброєння американськими компаніями безпосередньо для потреб ЗСУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Папа Римський Цукєрман
30 квітня 2026, 16:48
Кооперативу «династія» це на один зуб!
