30 квітня 2026, 18:01

США формують нову коаліцію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці

Адміністрація президента США Дональд Трамп намагається залучити інші країни до створення міжнародної коаліції, яка має відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці. Про це йдеться у внутрішній телеграмі Державного департаменту, з якою ознайомилося агентство Reuters.

Нова ініціатива Maritime Freedom Construct

Держсекретар США Марко Рубіо схвалив створення ініціативи Maritime Freedom Construct (MFC). Документ датований 28 квітня описує її як спільний проєкт Держдепартаменту та Пентагону.

У телеграмі зазначається, що MFC стане «критично важливим першим кроком» до формування післявоєнної архітектури морської безпеки на Близькому Сході. Ініціатива покликана забезпечити довгострокову енергетичну безпеку, захист критичної інфраструктури та збереження свободи навігації у ключових морських маршрутах.

Як працюватиме коаліція

За задумом:

  • Держдепартамент відповідатиме за дипломатичну координацію між країнами-партнерами та судноплавною галуззю.
  • Пентагон через командування CENTCOM координуватиме рух суден у режимі реального часу та взаємодіятиме безпосередньо з кораблями, що проходять протоку.

Читайте також: Ціна на нафту Brent підскочила до чотирирічного максимуму через побоювання щодо ескалації війни між США та Іраном

Кого запрошують до участі

Американські посольства мають до 1 травня усно донести пропозицію до партнерських держав. Водночас у документі прямо зазначено, що її не слід адресувати таким країнам, як росія, Китай, Білорусь і Куба, а також іншим противникам США.

Формат участі може бути різним:

  • дипломатична підтримка
  • обмін інформацією
  • контроль за санкціями
  • військово-морська присутність
  • інші форми допомоги

У США підкреслюють, що не очікують від партнерів перекидання значних ресурсів із вже чинних регіональних ініціатив.

Контекст: блокада Ормузької протоки

Раніше через Ормузьку протоку проходило близько п’ятої частини світових поставок нафти та газу. Однак після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого Тегеран фактично перекрив цей маршрут, і судноплавство різко скоротилося.

Ініціатива Вашингтона з’явилася на тлі глухого кута в переговорах щодо врегулювання конфлікту. Паралельно США намагаються обмежити експорт іранської нафти, зокрема через морську блокаду портів Ірану.

Що далі

У документі наголошується, що MFC є окремою ініціативою і не пов’язана безпосередньо з кампанією «максимального тиску» на Іран чи поточними переговорами.

Втім, подальший розвиток ситуації залежатиме від готовності партнерів долучитися до коаліції та від динаміки самого конфлікту в регіоні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
