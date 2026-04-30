Європарламент просуває бюджет у 2 трильйони євро із підтримкою громадських організацій

Європейський Парламент запропонував амбітний довгостроковий бюджет обсягом 2 трильйони євро . Окрім питань оборони та конкурентоспроможності, документ передбачає відновлення фінансування для організацій громадянського суспільства, які останні два роки перебували під політичним та фінансовим тиском. Про це повідомляє Euobserver.

Бюджет на 2028−2034 роки

Семирічний бюджет охоплює широкий спектр напрямів — від оборони і безпеки до підвищення конкурентоспроможності економіки. Водночас він передбачає підтримку програм, які викликають критику з боку правоцентристських і ультраправих політичних сил.

Йдеться насамперед про ініціативи, спрямовані на скорочення використання викопного палива та розвиток «зеленої» енергетики.

Суперечки навколо екологічних і медичних програм

Серед програм, що опинилися під тиском, — Life, яка фінансує проєкти у сфері довкілля та клімату.

Єврокомісія пропонувала інтегрувати її у ширший фонд конкурентоспроможності замість збереження як окремої ініціативи. Критики вважають, що це може послабити екологічні амбіції ЄС.

Аналогічний підхід запропоновано і для програми EU4Health, створеної після пандемії COVID-19.

Фінансування НУО під загрозою

Занепокоєння викликала перспектива скорочення операційних грантів для екологічних неурядових організацій (НУО) у межах програми Life.

Втім, першою втрату фінансування відчула Європейська пацієнтська платформа (EPF) — об'єднання організацій пацієнтів у Європі, яке частково фінансувалося через EU4Health.

Представниця EPF Солен Жуан заявила, що саме їхню організацію першою позбавили структурного фінансування. За її словами, у квітні минулого року департамент єврокомісара з питань охорони здоров’я Олівер Варгеї вимагав змінити контракт і прибрати діяльність, пов’язану з адвокацією.

Через два місяці Єврокомісія припинила видачу грантів, унаслідок чого EPF втратила сім співробітників.

Політичний тиск

Хоча організації у сфері охорони здоров’я зазвичай менше піддаються політичному тиску, скорочення фінансування все ж мають політичний підтекст, зазначають у EPF.

«Атакувати пацієнтів політично складніше», — зауважила Жуан, натякаючи на більш жорстке ставлення до кліматичних неурядових організацій.

Операційні гранти становлять лише 9 млн євро на рік у межах програми EU4Health, загальний бюджет якої спочатку складав 5,3 млрд євро, але згодом був скорочений до 4,4 млрд євро.

Наразі 13 країн ЄС вимагають відновлення фінансування у програмі на 2026 рік. Також відповідного листа підписали 70 депутатів Європарламенту.

Дебати навколо ролі громадянського суспільства

Водночас у Європарламенті відбулися слухання, які поставили під сумнів діяльність деяких громадських організацій. Зокрема, дискусії точаться навколо прозорості фінансування кліматичних НУО.

Слухання очолює нідерландський депутат Дірк Готінк, який заявив, що Єврокомісія нібито фінансує НУО, аби ті лобіювали «зелені» ініціативи навіть у межах самої інституції.

Що далі

Переговори між Європарламентом і країнами-членами обіцяють бути складними, адже питання фінансування громадянського суспільства стало частиною ширшого політичного протистояння щодо кліматичної політики, реформ і ролі ЄС у підтримці НУО.