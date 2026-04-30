Європарламент просуває бюджет у 2 трильйони євро із підтримкою громадських організацій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 квітня 2026, 18:32

Європарламент просуває бюджет у 2 трильйони євро із підтримкою громадських організацій

Європейський Парламент запропонував амбітний довгостроковий бюджет обсягом 2 трильйони євро. Окрім питань оборони та конкурентоспроможності, документ передбачає відновлення фінансування для організацій громадянського суспільства, які останні два роки перебували під політичним та фінансовим тиском. Про це повідомляє Euobserver.

Європарламент просуває бюджет у 2 трильйони євро із підтримкою громадських організацій
Фото: pixabay

Бюджет на 2028−2034 роки

Семирічний бюджет охоплює широкий спектр напрямів — від оборони і безпеки до підвищення конкурентоспроможності економіки. Водночас він передбачає підтримку програм, які викликають критику з боку правоцентристських і ультраправих політичних сил.

Йдеться насамперед про ініціативи, спрямовані на скорочення використання викопного палива та розвиток «зеленої» енергетики.

Суперечки навколо екологічних і медичних програм

Серед програм, що опинилися під тиском, — Life, яка фінансує проєкти у сфері довкілля та клімату.

Єврокомісія пропонувала інтегрувати її у ширший фонд конкурентоспроможності замість збереження як окремої ініціативи. Критики вважають, що це може послабити екологічні амбіції ЄС.

Аналогічний підхід запропоновано і для програми EU4Health, створеної після пандемії COVID-19.

Фінансування НУО під загрозою

Занепокоєння викликала перспектива скорочення операційних грантів для екологічних неурядових організацій (НУО) у межах програми Life.

Втім, першою втрату фінансування відчула Європейська пацієнтська платформа (EPF) — об'єднання організацій пацієнтів у Європі, яке частково фінансувалося через EU4Health.

Представниця EPF Солен Жуан заявила, що саме їхню організацію першою позбавили структурного фінансування. За її словами, у квітні минулого року департамент єврокомісара з питань охорони здоров’я Олівер Варгеї вимагав змінити контракт і прибрати діяльність, пов’язану з адвокацією.

Через два місяці Єврокомісія припинила видачу грантів, унаслідок чого EPF втратила сім співробітників.

Політичний тиск

Хоча організації у сфері охорони здоров’я зазвичай менше піддаються політичному тиску, скорочення фінансування все ж мають політичний підтекст, зазначають у EPF.

«Атакувати пацієнтів політично складніше», — зауважила Жуан, натякаючи на більш жорстке ставлення до кліматичних неурядових організацій.

Операційні гранти становлять лише 9 млн євро на рік у межах програми EU4Health, загальний бюджет якої спочатку складав 5,3 млрд євро, але згодом був скорочений до 4,4 млрд євро.

Наразі 13 країн ЄС вимагають відновлення фінансування у програмі на 2026 рік. Також відповідного листа підписали 70 депутатів Європарламенту.

Дебати навколо ролі громадянського суспільства

Водночас у Європарламенті відбулися слухання, які поставили під сумнів діяльність деяких громадських організацій. Зокрема, дискусії точаться навколо прозорості фінансування кліматичних НУО.

Слухання очолює нідерландський депутат Дірк Готінк, який заявив, що Єврокомісія нібито фінансує НУО, аби ті лобіювали «зелені» ініціативи навіть у межах самої інституції.

Що далі

Переговори між Європарламентом і країнами-членами обіцяють бути складними, адже питання фінансування громадянського суспільства стало частиною ширшого політичного протистояння щодо кліматичної політики, реформ і ролі ЄС у підтримці НУО.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами