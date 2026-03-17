Україна залучить допомогу ЄС для відновлення роботи «Дружби»

Україна погодилася на технічну й фінансову допомогу ЄС для відновлення поставок нафти через нафтопровід «Дружба». Про це йдеться у спільній заяві президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської Ради Антоніу Кошти.

Постачання нафти до Угорщини та Словаччини було перерване внаслідок чергових російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, що відбулися 27 січня.

Зазначається, що Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта провели інтенсивні переговори з країнами-членами та Україною на всіх рівнях, щоб знайти рішення для відновлення транзиту.

Технічна та фінансова допомога Україні

Для якнайшвидшого відновлення роботи пошкодженої ділянки нафтопроводу Європейський Союз запропонував Україні:

Технічну підтримку для проведення складних ремонтних робіт.

Необхідне фінансування для закупівлі обладнання та палива.

Згідно з текстом заяви, українська сторона привітала та офіційно прийняла цю допомогу. Європейські експерти вже перебувають у стані готовності та можуть приступити до роботи негайно.

Стратегія енергетичної безпеки

У ЄС наголошують, що пріоритетом є забезпечення стабільного енергопостачання для всіх європейських громадян.

«Ми продовжуємо працювати із зацікавленими сторонами над пошуком альтернативних маршрутів для транзиту нафти неросійського походження до країн Центральної та Східної Європи», — йдеться у заяві.