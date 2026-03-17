Face ID, SPA та «двір без авто»: які новобудови обирають українці

За перші 2,5 місяця 2026 року найбільший попит на новобудови (понад 40%) зафіксований у західних регіонах країни, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Водночас новобудови Києва та Київської області цікавлять понад 25% потенційних покупців, а нове житло в Одесі та Одеській області — близько 15%, на інші області сумарно припадає до 20% попиту. Про це розповіла Маріанна Бігунець, комерційна директорка Будівельної компанії GAZDA.

Власна безпека та комфорт проживання

За словами експертки, нерівномірність попиту насамперед пов’язана з низкою об'єктивних факторів. Йдеться передусім про безпекову ситуацію в тому чи іншому регіоні, ефективність систем протиповітряної оборони, а також рівень енергетичної автономності самих житлових комплексів. Інакше кажучи, покупці дедалі частіше обирають новобудови, спираючись на власну безпеку та комфорт проживання в умовах потенційних енергетичних ризиків.

«За нашими оцінками, ситуація у 2026 році принципово не відрізнятиметься від попереднього року: переважну кількість покупців цікавлять новобудови у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді, де безпекова ситуація є більш-менш прогнозованою. Звісно, ризики залишаються, однак вони суттєво нижчі, ніж у містах, що регулярно зазнають масованих обстрілів», — підкреслила вона.

За її даними, з початку 2026 року у західних областях співвідношення реальних покупців до кількості квартир у новобудовах становить близько 1,3−1,5, що є одним із найвищих показників в Україні. Натомість у Києві та Київській області цей показник коливається в межах 1,5−1,7

11 найбільш затребуваних у покупців характеристик новобудов

Системи доступу Face ID

Йдеться про безключовий доступ до під'їздів та внутрішніх зон комплексу за допомогою технології розпізнавання обличчя. Такий підхід підвищує рівень безпеки, адже доступ мають лише мешканці або авторизовані відвідувачі, а також позбавляє потреби користуватися ключами чи картками.

Інтелектуальна система безпеки

Сучасні житлові комплекси дедалі частіше впроваджують комплексні системи охорони: цілодобове відеоспостереження, контроль доступу на територію, присутність професійної охорони та інтеграцію цифрових технологій, зокрема систем розпізнавання обличчя.

Підвищений акустичний комфорт

Нові будинки проєктуються з урахуванням сучасних стандартів шумоізоляції. Це означає, що навіть у багатоповерховому житлі рівень сторонніх звуків між квартирами або ззовні значно зменшується, що створює більш комфортне середовище для проживання.

Авторські холи з дизайнерською концепцією

Під'їзди перестають бути лише технічним простором. У сучасних житлових комплексах вони оформлюються як повноцінні громадські зони з унікальною дизайнерською концепцією, індивідуальними елементами декору та продуманою естетикою.

Smart-ландшафт території

Благоустрій території дедалі частіше передбачає використання автоматизованих систем догляду за зеленими насадженнями. Зокрема, системи автоматичного поливу дозволяють підтримувати належний стан зелених зон упродовж року без значних витрат ресурсів.

Підземна система утилізації відходів

У сучасних житлових комплексах дедалі активніше використовуються підземні контейнери для збору сміття. Така система дозволяє уникнути традиційних контейнерних майданчиків у дворі, зменшує неприємні запахи та покращує загальний вигляд території.

Формат Ready-to-Live

Все більш популярним стає формат квартир, які вже повністю підготовлені до проживання: із завершеним дизайнерським ремонтом, встановленими меблями та побутовою технікою. Покупець може заселитися одразу після придбання, без тривалого ремонту.

Концепція «двір без авто»

У багатьох нових житлових комплексах автомобілі виносяться за межі внутрішнього простору двору — у підземні або окремі паркінги. Завдяки цьому двір перетворюється на безпечний простір для відпочинку, прогулянок та дитячих ігор.

SPA та спортивні зони в межах комплексу

Інфраструктура сучасного житла дедалі частіше включає власні wellness-зони: фітнес-простори, SPA, зони релаксу або басейни. Це дозволяє мешканцям підтримувати активний спосіб життя, не залишаючи територію комплексу.

Безбар'єрна архітектура

Сучасне житло дедалі частіше проєктується за принципами універсального дизайну: без порогів, зі зручними пандусами, широкими проходами та зручною навігацією. Це робить простір комфортним для людей різного віку, сімей із дітьми та людей з інвалідністю.

Клубний формат житлового середовища

Окремі проєкти пропонують формат клубних містечок із малоповерховою каскадною забудовою. У таких комплексах поєднуються квартири, таунхауси та спільні громадські простори, що формує більш камерну атмосферу проживання та відчуття закритої спільноти.