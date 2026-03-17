Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
17 березня 2026, 17:46

Face ID, SPA та «двір без авто»: які новобудови обирають українці

За перші 2,5 місяця 2026 року найбільший попит на новобудови (понад 40%) зафіксований у західних регіонах країни, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Водночас новобудови Києва та Київської області цікавлять понад 25% потенційних покупців, а нове житло в Одесі та Одеській області — близько 15%, на інші області сумарно припадає до 20% попиту. Про це розповіла Маріанна Бігунець, комерційна директорка Будівельної компанії GAZDA.

Власна безпека та комфорт проживання

За словами експертки, нерівномірність попиту насамперед пов’язана з низкою об'єктивних факторів. Йдеться передусім про безпекову ситуацію в тому чи іншому регіоні, ефективність систем протиповітряної оборони, а також рівень енергетичної автономності самих житлових комплексів. Інакше кажучи, покупці дедалі частіше обирають новобудови, спираючись на власну безпеку та комфорт проживання в умовах потенційних енергетичних ризиків.

«За нашими оцінками, ситуація у 2026 році принципово не відрізнятиметься від попереднього року: переважну кількість покупців цікавлять новобудови у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді, де безпекова ситуація є більш-менш прогнозованою. Звісно, ризики залишаються, однак вони суттєво нижчі, ніж у містах, що регулярно зазнають масованих обстрілів», — підкреслила вона.

За її даними, з початку 2026 року у західних областях співвідношення реальних покупців до кількості квартир у новобудовах становить близько 1,3−1,5, що є одним із найвищих показників в Україні. Натомість у Києві та Київській області цей показник коливається в межах 1,5−1,7

11 найбільш затребуваних у покупців характеристик новобудов

  • Системи доступу Face ID

Йдеться про безключовий доступ до під'їздів та внутрішніх зон комплексу за допомогою технології розпізнавання обличчя. Такий підхід підвищує рівень безпеки, адже доступ мають лише мешканці або авторизовані відвідувачі, а також позбавляє потреби користуватися ключами чи картками.

  • Інтелектуальна система безпеки

Сучасні житлові комплекси дедалі частіше впроваджують комплексні системи охорони: цілодобове відеоспостереження, контроль доступу на територію, присутність професійної охорони та інтеграцію цифрових технологій, зокрема систем розпізнавання обличчя.

  • Підвищений акустичний комфорт

Нові будинки проєктуються з урахуванням сучасних стандартів шумоізоляції. Це означає, що навіть у багатоповерховому житлі рівень сторонніх звуків між квартирами або ззовні значно зменшується, що створює більш комфортне середовище для проживання.

  • Авторські холи з дизайнерською концепцією

Під'їзди перестають бути лише технічним простором. У сучасних житлових комплексах вони оформлюються як повноцінні громадські зони з унікальною дизайнерською концепцією, індивідуальними елементами декору та продуманою естетикою.

  • Smart-ландшафт території

Благоустрій території дедалі частіше передбачає використання автоматизованих систем догляду за зеленими насадженнями. Зокрема, системи автоматичного поливу дозволяють підтримувати належний стан зелених зон упродовж року без значних витрат ресурсів.

  • Підземна система утилізації відходів

У сучасних житлових комплексах дедалі активніше використовуються підземні контейнери для збору сміття. Така система дозволяє уникнути традиційних контейнерних майданчиків у дворі, зменшує неприємні запахи та покращує загальний вигляд території.

  • Формат Ready-to-Live

Все більш популярним стає формат квартир, які вже повністю підготовлені до проживання: із завершеним дизайнерським ремонтом, встановленими меблями та побутовою технікою. Покупець може заселитися одразу після придбання, без тривалого ремонту.

  • Концепція «двір без авто»

У багатьох нових житлових комплексах автомобілі виносяться за межі внутрішнього простору двору — у підземні або окремі паркінги. Завдяки цьому двір перетворюється на безпечний простір для відпочинку, прогулянок та дитячих ігор.

  • SPA та спортивні зони в межах комплексу

Інфраструктура сучасного житла дедалі частіше включає власні wellness-зони: фітнес-простори, SPA, зони релаксу або басейни. Це дозволяє мешканцям підтримувати активний спосіб життя, не залишаючи територію комплексу.

  • Безбар'єрна архітектура

Сучасне житло дедалі частіше проєктується за принципами універсального дизайну: без порогів, зі зручними пандусами, широкими проходами та зручною навігацією. Це робить простір комфортним для людей різного віку, сімей із дітьми та людей з інвалідністю.

  • Клубний формат житлового середовища

Окремі проєкти пропонують формат клубних містечок із малоповерховою каскадною забудовою. У таких комплексах поєднуються квартири, таунхауси та спільні громадські простори, що формує більш камерну атмосферу проживання та відчуття закритої спільноти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
17 березня 2026, 18:03
#
Системи доступу Face ID Авторські холи з дизайнерською концепцією
Клубний формат житлового середовища
— Серйозно, це когось цікавить?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами